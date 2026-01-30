Tribunal ratifica a empresa como propietaria de terrenos arrabalizados en Los Jardines del Norte

Las parcelas en litigio en Los Jardines del Norte. ( DIARIO LIBRE )

La Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional ratificó mediante sentencia que la empresa Papeles del Este, S.R.L., es la propietaria de dos parcelas ubicadas en la avenida Buenaventura Freites, esquina calle Central de Los Jardines del Norte, la cual ha sido arrabalizada con la instalación de unos 10 negocios improvisados.

Mediante la sentencia 0313-2025-S-00271, del 15 de diciembre del 2025, el tribunal rechazó una demanda en nulidad de actos de venta interpuesta por Jorge Luis González Terrero contra la empresa Papeles del Este, S.R.L., relacionada con las dos parcelas ubicadas en el Distrito Catastral No. 04 del Distrito Nacional.

González Terrero había demandado a la empresa a finales del 2023 en busca de que la justicia declarara nulos dos contratos de compraventa de los años 1985 y 1987 que dieron origen a los títulos de propiedad.

Sin embargo, el tribunal determinó que el demandante no aportó pruebas suficientes para demostrar que los contratos de compraventa de 1985 y 1987, que dieron origen a los Certificados de Título de las parcelas en litigio, estuvieran viciados de fraude, dolo o irregularidad.

"Tampoco fueron suministrados medios de prueba idóneos que acrediten de manera fehaciente los derechos que el demandante afirma ostentar sobre la porción de terreno objeto del litigio, ni que sustenten la cancelación de los Certificados de Título emitidos a favor de la parte demandada", indica la sentencia emitida el 15 de diciembre del año 2025, por el magistrado Jelbin Nodir Koury Lorenzo.

No aportó pruebas

La acción buscaba la cancelación de los títulos registrados a favor de Papeles del Este y el reconocimiento de derechos sobre una porción de terreno que el demandante alega ocupar desde hace más de 20 años.

"Este Juzgado ha podido constatar que los inmuebles identificados como: 1) Parcela No. 26-D-3-REF-F-1, del Distrito Catastral No. 04, del Distrito Nacional, con una extensión superficial de 1,641.00 metros cuadrados; y 2) Parcela No. 26-D-3-REF-F-2, del Distrito Catastral No. 04, del Distrito Nacional, con una extensión superficial de 687.00 metros cuadrados, figuran actualmente registrados a favor de la razón social Papeles del Este, C. por A.", detalla la sentencia.

Hay que demostrar los hechos

En sus Considerando el tribunal dijo que es criterio constante que no basta el relato de los hechos para que el juzgado pueda realizar las comprobaciones de lugar a los fines de que sean acogidas las pretensiones de la parte demandante, sino que las mismas deben ser acompañadas de los documentos que la sustenten.

"En este caso, los documentos en los cuales la parte demandante sustenta sus pretensiones no reúnen los requisitos esenciales para ser tomados como pruebas válidas e irrefutables de los hechos alegados, y sus circunstancias", concluye.

En su fallo final, el tribunal rechazó la Litis sobre Derechos Registrados en Nulidad de Acto de Venta, interpuesta por González Terrero contra la razón social Papeles del Este, S.R.L. También condenó a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento.

Arrabalización

En la esquina formada por las calles Buenaventura Freites y Central, donde están ubicadas las parcelas, se ha creado un arrabal urbano que preocupa a los residentes de Los Jardines del Norte y a los transeúntes de la zona.

Actualmente, en un área de unos 400 metros cuadrados operan: un gomero que ocupa parte de la acera y un carril de la avenida, un car wash, una cafetería rodante, una banca de lotería, un triciclo con máquina de jugo de caña, un taller de desabolladura, un "dealer" de vehículos chatarra, un estacionamiento para camiones cisterna, un taller de fabricación de fregaderos, una freiduría y una chicharronera.

La presencia de tantos negocios en tan poco espacio afecta la movilidad peatonal y vehicular. En ocasiones se forman tapones debido a la afluencia de personas, y los peatones se ven obligados a caminar por la calle debido a los obstáculos en las aceras.