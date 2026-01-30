Solicitan 18 meses de prisión preventiva contra red de explotación sexual en Puerto Plata

Fachada de la Fiscalía de la provincia Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los integrantes de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en un centro de diversión nocturna de la provincia Puerto Plata.

De acuerdo con una nota de prensa, la solicitud fue presentada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en coordinación con la Fiscalía de Puerto Plata, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

Los imputados son: Rocío Nicole Paulino, alias "Mamasan"; Vanesa Sirete de Ventura; Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera.

Además, el órgano persecutor pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja.

Rescates y arrestos

Durante los operativos, las autoridades rescataron a 20 mujeres víctimas de explotación sexual, en intervenciones realizadas en el centro de diversión nocturno Keobs Night Club, en la calle Las Palomas; en el edificio Carlos III, en Cerros del Atlántico, y en un hotel de Puerto Plata.

Los imputados fueron arrestados durante allanamientos realizados por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc), adscrita a la PETT, en coordinación con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de Puerto Plata y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

Se informó que una mujer vinculada a la red permanece prófuga.

Modus operandi

Según el Ministerio Público, la estructura captaba mujeres dominicanas, haitianas y colombianas mediante engaños y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad. Las víctimas eran retenidas en el establecimiento, con restricción de su libertad mediante reglas, multas y vigilancia constante, y eran explotadas sexualmente de manera sistemática en habitaciones habilitadas para esos fines.

El órgano persecutor indicó que los pagos realizados por los clientes eran administrados por los imputados, sin que las víctimas recibieran beneficios directos, configurándose los elementos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y lucro ilícito

Artículos ocupados

En los allanamientos se ocuparon una escopeta calibre 12 con más de 20 cartuchos, alrededor de 900 mil pesos y 26,600 dólares en efectivo, prendas de metal amarillo presumiblemente oro, cuadernos, equipos electrónicos y dos vehículos, un Hyundai Sonata y un Suzuki.

La titular de la PETT, Yoana Bejarán, junto al fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres, y la fiscal Carmelina Soto, encabezaron la solicitud de medida de coerción ante el tribunal.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de trata de personas agravada, proxenetismo agravado y lavado de activos y financiamiento del Terrorismo, conforme a lo establecido en las leyes 137-03, 24-97 y 155-17.