Solicitarán prisión preventiva a joven acusada de matar a su hermana en San Francisco de Macorís

La joven Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, acusada de quitarle la vida a su hermana. ( FUENTE EXTERNA )

La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, informó este viernes que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra la joven Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, acusada de matar a su hermana de 13 años, en un hecho ocurrido la noche del miércoles 28 de enero en la provincia Duarte.

La magistrada indicó que, además de Ankelsy, otras personas permanecen detenidas mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer el suceso que terminó con la vida de la menor Anelsy Ceballos de Jesús, en el sector Taína, en el municipio San Francisco de Macorís.

Arrepentimiento

En sus declaraciones, Ankelsy Valerio relató: “Yo pensé que iba a salvar a mi hermana de un monstruo, y el monstruo terminé siendo yo”, refiriéndose al momento en que la adolescente perdió la vida.

La joven explicó que había tenido conflictos previos con su cuñado, debido a supuestos maltratos contra Anelsy, los cuales también habían sido comentados por vecinos del sector.

Según narró la acusada, ella había encontrado un arma en una vivienda abandonada donde vivía anteriormente y que nunca tuvo la intención de usarla contra su hermana. Afirmó que disparó hacia su cuñado, mientras la menor se interpuso accidentalmente.

“Yo nunca fui a atentar contra mi hermana, fui directamente hacia él, y ella al ver que yo fui a disparar se interpuso como un escudo, yo nunca le disparé a ella”, declaró.

En el hecho también resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atención médica. La Policía Nacional recolectó en la escena varios casquillos calibre 9 milímetros y tres armas blancas, que forman parte de la investigación.

Las autoridades mantienen bajo investigación a los detenidos y continúan las indagatorias para establecer responsabilidades y determinar con claridad las circunstancias que rodearon este hecho que ha conmocionado a la comunidad de San Francisco de Macorís.