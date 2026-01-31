Aplazan audiencia para conocer medida de coerción contra joven que mató a su hermana en SFM

Vista de Ankelsi Valerio, acusada de provocar la muerte a tiros de su hermana, de 13 años, en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Fue aplazado para el lunes 2 de febrero el conocimiento de la medida de coerción contra la joven Ankelsi Valerio, acusada de provocar la muerte a tiros de su hermana, de 13 años, en un hecho ocurrido la noche del miércoles 28 de enero en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La audiencia de conocimiento de la medida de coerción se celebró este sábado en el Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, donde el tribunal decidió reenviarla para una nueva fecha, a fin de permitir a las partes completar el conocimiento del expediente y garantizar el debido proceso.

De acuerdo con informaciones preliminares, el Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción, mientras que la defensa de la imputada solicitó el aplazamiento para preparar su estrategia legal.

La adolescente perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego, presuntamente realizado por su hermana, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Al día siguiente del suceso, Ankelsi Valerio se entregó voluntariamente a las autoridades, quedando bajo custodia mientras avanzan las investigaciones del caso.

No quería matarla

De acuerdo con declaraciones ofrecidas tras entregarse a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega, Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, aseguró que los disparos realizados la noche del hecho no iban dirigidos contra su hermana menor, sino contra su cuñado. Según su versión, intervino para defender a la adolescente, a quien —afirmó— su pareja maltrataba de manera reiterada.

Valerio sostuvo que el conflicto se originó luego de presenciar una agresión contra la menor, lo que provocó una confrontación con el joven. Las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos continúan bajo investigación por parte de las autoridades, mientras el Ministerio Público avanza en el proceso judicial.

De su lado, Emmanuel Núñez, de 20 años, pareja de la adolescente fallecida, negó cualquier responsabilidad en el suceso y rechazó que el hecho se produjera a raíz de una agresión de su parte.

El joven aseguró que la acusada actuó de manera premeditada y afirmó que realizó más disparos cuando la menor ya se encontraba en el suelo, versión que reiteró en un video difundido en redes sociales.