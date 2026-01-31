El abogado de la imputada Ankelsi Valerio, acusada de causar la muerte a tiros a su hermana menor, de 13 años, afirmó que hasta el momento no existen querellantes formalmente constituidos en el proceso, mientras que el Ministerio Público sostuvo que el padre de la víctima presentó una denuncia formal, lo que activa la acción penal.

A la salida de la audiencia celebrada este sábado en el Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, el abogado defensor Freddy Faña indicó que no ha sido notificado de ninguna querella dentro del expediente.

"Hasta ahora no hay nadie constituido como querellante. Digo supuestamente, porque aún no me han entregado el expediente", expresó.

Faña explicó que, conforme al procedimiento penal, la querella requiere una constitución formal como actor civil, lo cual, según dijo, no se ha producido hasta este momento.

Añadió que en el proceso solo figuran como posibles víctimas los padres de la menor fallecida y otra persona que resultó herida y permanece hospitalizada.

El abogado reiteró que el hecho ocurrió sin intención de causar la muerte, alegando que su defendida actuó en un contexto de violencia contra la menor.

"Lamentablemente, sin la intención de matar a su hermana, los disparos que ella realizó produjeron esa muerte", sostuvo.

Padre de la víctima presentó denuncia formal

Sin embargo, la fiscal titular del Ministerio Público en la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, rechazó la versión de la defensa y aseguró que sí existe una denuncia formal. "El padre de la víctima denunció formalmente; la denuncia es la formalización penal", explicó.

La magistrada precisó que la querella y la denuncia son figuras distintas dentro del proceso penal.

"La querella es un acto de constitución como actor civil y tiene un interés más de carácter civil que penal", indicó, al tiempo que aclaró que el caso avanza independientemente de esa condición.

Rodríguez subrayó que se trata de un hecho de acción pública, por lo que el proceso no depende exclusivamente de la voluntad de los familiares.

"Independientemente de que los padres no hubiesen denunciado, esto no influye, porque se trata de una acción pública", afirmó.

La fiscal también aclaró que la imputada y la menor fallecida eran hermanas por parte de madre, aunque ambos padres realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso, ocurrido la noche del miércoles 28 de enero en el sector Taína de San Francisco de Macorís, mientras el tribunal conocerá la solicitud de medida de coerción en la audiencia fijada.