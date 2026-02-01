Conocerán este lunes coerción a joven acusada de matar a su hermana en SFM

Vista de Ankelsi Valerio, acusada de provocar la muerte a tiros de su hermana, de 13 años, en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción contra la joven Ankelsi Valerio, acusada de causar la muerte a tiros de su hermana menor de 13 años de edad, durante un hecho ocurrido en el sector Taína, mientras la defensa y el Ministerio Público mantienen posiciones encontradas sobre la existencia de querellantes en el proceso.

La audiencia, celebrada inicialmente el pasado sábado, fue aplazada para permitir a las partes completar el conocimiento del expediente y garantizar el debido proceso, según dispuso el tribunal.

A la salida de la vista, el abogado de la imputada, Freddy Faña, aseguró que hasta el momento no existe ninguna persona formalmente constituida como querellante dentro del expediente.

Indicó que no ha sido notificado de querella alguna y que, conforme al procedimiento penal, esta debe formalizarse mediante la constitución en actor civil.

"El expediente aún no me ha sido entregado y no hay constancia de querellantes formalmente constituidos", afirmó el abogado, quien agregó que en el proceso figuran como posibles víctimas los padres de la menor fallecida y otra persona que resultó herida y permanece hospitalizada.

Faña reiteró que, según su versión, el hecho ocurrió sin intención de causar la muerte a la hoy occisa, alegando que su defendida actuó en un contexto de violencia previa.

En contraste, la fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, afirmó que el padre de la menor fallecida presentó una denuncia formal ante las autoridades, lo que da inicio a la acción penal. Explicó que la denuncia y la querella son figuras distintas dentro del proceso.

"La denuncia formaliza la acción penal. La querella es un acto de carácter civil y no condiciona el avance del proceso", precisó la magistrada, al subrayar que se trata de un hecho de acción pública.

Rodríguez indicó que el caso avanza independientemente de la constitución de querellantes y confirmó que las investigaciones continúan en curso.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 28 de enero, cuando la menor perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego, presuntamente realizado por su hermana.

Tras el suceso, la imputada se entregó voluntariamente a las autoridades y permanece bajo custodia.

El tribunal conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.