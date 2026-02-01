Los fiscales usarán cámaras corporales durante los allanamientos

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y otros representantes del órgano persecutor, durante la actividad en la que anunció el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029, el cual incluye que los fiscales utilicen cámaras corporales. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029 el que se fundamentará en tres ejes estratégicos, uno de ellos el de la "eficiencia, para garantizar resultados oportunos y de calidad", y el de la "transparencia", con el que aspira consolidar una institución moderna, confiable y abierta.

Al anunciar el PEI, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que, como parte de la transformación técnica y científica, impulsará "una ambiciosa agenda de innovación que incluye la digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial y el equipamiento de fiscales con cámaras corporales".

Con las cámaras corporales se busca "garantizar la transparencia en los allanamientos, asegurando que cada proceso esté blindado por evidencia técnica irrefutable".

Una comunicación de prensa de la Procuraduría sostiene que parte esencial del Plan Estratégico es el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público y que en ese sentido se establecen múltiples objetivos.

"La elaboración del Plan Estratégico ha sido un trabajo de meses, y ha contado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación (Aecid), entidad que aportó la asistencia técnica", agrega el comunicado.

Se escuchó a más de 500 colaboradores de todas las áreas y se consultaron sectores de interés como el Poder Judicial, la Defensoría Pública, organizaciones de la sociedad civil, abogados en ejercicios privados, entre otros, añade la PGR.

La presentación del Plan Estratégico estuvo a cargo de José Abud Soler, director de Planificación del Ministerio Público. Víctor Ciprián, responsable del área de Tecnología, y la procuradora de corte Danissa Cruz, quienes explicaron los avances y proyectos en materia tecnológica y del Primer Catastro Penitenciario que realiza la Procuraduría General de la República.

Abud Soler recordó que el plan estratégico se elaboró con la asistencia técnica internacional del experto Javier Vallejo Poza, de Coast to Coast Consulting, y el nacional Michel Camacho, gracias a la colaboración y el apoyo de la Aecid.

Procuradores adjuntos y de corte, así como fiscales titulares de todas las demarcaciones y responsables de las distintas unidades operativas y de investigación del Ministerio Público estuvieron presentes en la actividad.

El evento se llevó a cabo en la quinta planta del edificio de la Procuraduría General de la República y contó, además, con la presencia de los directivos de las áreas administrativas.

Un "arquitecto de paz social"

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029 se elaboró bajo la premisa de que el Ministerio Público debe actuar como un "arquitecto de la paz social" a través de una justicia que combine firmeza y empatía, afirmó Reynoso, al encabezar la presentación del programa.

Junto a la eficiencia y la transparencia, el tercer eje estratégico del PEI es el "compromiso, para una gestión centrada en la dignidad y los derechos de las personas", indica la PGR.

Durante el encuentro, Reynoso enfatizó que la legitimidad del sistema de justicia depende de un Ministerio Público de "puertas abiertas", que priorice la protección de las víctimas y el trato digno, transformando la experiencia del usuario mediante la escucha activa y la eliminación de barreras de acceso.

Persecución firme

El Ministerio Público se comprometió a liderar una persecución penal estratégica, firme contra el crimen organizado como los casos de corrupción, narcotráfico, cibercrimen, trata y tráfico de personas, los delitos especiales como la violencia de género e intrafamiliar.

También contra el maltrato infantil, la delincuencia juvenil y todas las manifestaciones criminales, "profundamente comprometida con el cuidado de la armonía social y el mantenimiento Estado de derecho".

Asimismo, se establece la transformación completa del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), desde el capital humano, infraestructura y tecnificación con equipos de última generación.

Por igual, se afianza la proximidad del Ministerio Público con la política de establecer las fiscalías comunitarias y los centros de atención integral de atención.