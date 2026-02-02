Ministerio Público acusa de asesinato a joven que mató a su hermana

Ankelsy Valerio de Jesús a la salida de la audiencia de medida de coerción, en la cual se le impuso tres meses de prisión preventiva. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Ankelsy Valerio de Jesús fue acusada por el Ministerio Público de asesinato por la muerte de su hermana de 13 años, Anelsy Ceballos de Jesús, y de intento de asesinato en la figura de Enmanuel Núñez Batista (20 años), pareja de la hoy occisa, en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Así lo establece el documento de solicitud de medida de coerción del órgano acusador, el cual, tomando en cuenta la presunta conducta previa de la imputada, indica que la misma actuó con "premeditación, determinación y voluntad consciente de causar daño letal".

A la joven Ankelsy Valerio de Jesús le fueron dictados tres meses de prisión preventiva enla Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte.

El Ministerio Público basó su hipótesis en el argumento de que la victimaria sostuvo una fuerte confrontación física con las víctimas, utilizando dos cuchillos, e incluso "manifestó verbalmente que regresaría", tiempo que habría utilizado para procurarse un arma de fuego.

De acuerdo con el informe de la Policía Científica citado por el MP, en el lugar de los hechos fueron encontrados cinco casquillos calibre 9 mm; un machete tipo colín, con empuñadura de color rojo, de aproximadamente dieciocho pulgadas de longitud; y dos cuchillos de aproximadamente ocho pulgadas de longitud, con empuñadura de color negro.

En el expediente, el Ministerio Público manifestó que la utilización de un arma de fuego y la realización de varios disparos revelan el uso de un medio idóneo y altamente letal, lo que descarta cualquier alegato de que la imputada "actuó en defensa propia o de forma accidental".

"Tras realizar los disparos, la imputada abandonó la escena portando aún el arma de fuego, conducta que constituye un indicio grave de culpabilidad y conciencia del ilícito cometido, conforme a las reglas de la sana crítica y la jurisprudencia penal constante", cita el documento de solicitud de medida de coerción.

La fiscalía precisó que continúan las investigaciones, sin que hasta el momento existan evidencias que sustenten una causa de justificación legal, como legítima defensa, estado de necesidad o provocación suficiente, "quedando su conducta claramente subsumida en los tipos penales imputados".

Marco jurídico

La acusación se enmarca dentro del tipo penal de asesinato, así como porte y tenencia ilegal de arma de fuego, previstos y sancionados por los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, así como por los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16 (Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados), en perjuicio de la víctima mortal, su hermana menor Anelsy.

Además, se le imputa el tipo penal de tentativa de asesinato, así como porte y tenencia ilegal de arma de fuego, previstos y sancionados por los artículos 2, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal, y los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16, en perjuicio de Enmanuel Núñez Batista.

Medida de coerción

Este lunes, la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Ankelsy Valerio, tras dar muerte a su hermana y herir a su cuñado, en un hecho ocurrido el pasado 28 de enero en el sector Tania, de San Francisco de Macorís.

Según el informe del médico forense, Anelsy Ceballos, de 13 años, falleció a consecuencia de un choque hemorrágico provocado por un disparo de proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en el hemitórax derecho y salida en la región toracolumbar izquierda.

Mientras tanto, Enmanuel Núñez Batista permanece ingresado por impacto de una bala, en el Hospital San Vicente de Paul.

Conforme al documento acusatorio, luego de cometer el hecho, Ankelsy entregó a su abuela, María Vélez, el arma de fuego tipo pistola, marca Carandai, calibre 9 mm, serie G46858, con su cargador y dos cápsulas. Vélez suministró de forma voluntaria el arma a las autoridades el día 29 de enero.

La imputada fue arrestada ese mismo 29 de enero, a las 5:30 de la tarde, en virtud de la orden de arresto número 601-01-2026-EADM-00048, luego de presentarse en la Casa de Guardia del Dicrim del Cuartel General de La Vega.