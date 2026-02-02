Defensa de Ankelsy Valerio sostiene que investigación debe ir más allá del homicidio de su hermana

Ankelsy Valerio de Jesús a la salida de la audiencia de conocimiento de medidas de coerción. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El abogado Freddy Faña, defensor de Ankelsy Valerio, afirmó este lunes que el proceso judicial que se sigue contra su representada por la muerte de su hermana menor, Anelsy Ceballos, de 13 años de edad, debe ser abordado a partir de una investigación que incluya los antecedentes familiares y los elementos probatorios existentes, más allá del hecho violento ocurrido el pasado miércoles 28 de enero en el sector Taína de San Francisco de Macorís.

Proceso judicial

En una conversación con Diario Libre, Faña comentó que el caso se desarrolla en un contexto familiar complejo que debe ser examinado por las autoridades, puesto que la menor fallecida habría estado vinculada desde temprana edad a una relación con un adulto, situación que, afirmó, generó conflictos dentro del entorno familiar, incluyendo la oposición de su hermana mayor.

"Estos elementos están plasmados en la solicitud de medida de coerción y serán objeto de investigación y de oferta probatoria cuando vaya a desarrollarse el juicio de fondo", dijo el abogado.

El jurista indicó que en el expediente existen pruebas documentales relevantes que, a su juicio, favorecen a la imputada, llegando a asegurar que contrario a versiones difundidas públicamente, un certificado oficial establece que la menor fallecida recibió un solo impacto de bala, y no múltiples disparos como se ha informado.

Asimismo, el abogado defensor explicó que Ankelsi Valerio presenta lesiones físicas certificadas mediante un informe médico legal, correspondientes a una herida y un golpe producidos con arma blanca al momento de los hechos.

Reacciones familiares y medidas judiciales

Finalmente, el defensor también hizo un llamado a la reflexión social, en el que señaló que situaciones de esta naturaleza deben ser prevenidas mediante una mayor orientación y supervisión familiar, aunque reiteró que corresponde a la justicia determinar responsabilidades penales conforme a la ley.

En relación con el proceso judicial, la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso a Ankelsi Valerio tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, los cuales deberá cumplir en la Fortaleza Juana Núñez, ubicada en el municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

A la audiencia asistió el padre de la menor fallecida, Nelson Ceballo Almánzar, acompañado de varios familiares, entre ellos la abuela de la adolescente, identificada como Flerida, quien expresó su consternación por la pérdida.

"Estoy destrozada. Esa era la única hija que tenía mi hijo y le quitaron la vida. Mi hijo está destrozado y yo también", manifestó.

Al hablar con un equipo de DL, la señora contó que los padres de la menor se habían separado cuando ésta tenía alrededor de ocho años, y que desde entonces la custodia estaba a cargo de su madre, Kersi Anyelina de Jesús.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades judiciales competentes.