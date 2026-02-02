"Yo vengo ahora": palabras de joven que mató a su hermana tras pelea con ella y su pareja, según MP

Ankelsy Valerio de Jesús a la salida del conocimiento de la medida de coerción en su contra por la muerte de su hermana. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ )

La noche del 28 de enero terminó marcada por la tragedia para una familia de San Francisco de Macorís, cuando Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, murió tras recibir un impacto de bala, a manos de su hermana, Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años. El hecho conmocionó al país.

De acuerdo con las declaraciones de José Ariel Santos y Rosario Massiel Roso Abreu, testigos del suceso, conforme consta en la solicitud de medida de coerción a la que tuvo acceso Diario Libre, todo ocurrió frente a un colmado.

Esa noche, Anelsy Ceballos de Jesús conversaba con su pareja, Enmanuel Núñez Batista, mientras planeaban freír unos pescados en la vivienda de su amigo José Santos, donde se produjo una discusión entre las hermanas y Enmanuel. Desde la mañana habían estado peleando de forma verbal.

El testigo José Santos Ariel afirmó en su declaración que Ankelsy salió de su vivienda, que está al lado de la suya, con dos cuchillos e intentó agredir a Enmanuel, Núñez Batista, pero este logró despojarla de las armas. En tanto, de acuerdo con Rosario Massiel Rosso Abreu, en medio del conflicto, Anelsy intervino con un machete, con el que le propinó un "planazo" a su hermana, causándole heridas en una mano y un dedo, situación en la que Enmanuel también intervino.

José Santos Ariel explicó que se retiró del lugar creyendo que la situación había terminado, pero minutos después escuchó varios disparos. Al regresar, encontró a Anelsy y a Enmanuel heridos en el suelo, sangrando mucho y aseguró haber visto a Ankelsy salir por un callejón con un arma de fuego en la mano y manchas de sangre en su ropa.

De su lado, Rosario Masiel Roso Abreu relató que observó la pelea entre las hermanas y Enmanuel, identificado por la testigo como "Pachi", ocurrida frente a su vivienda. Señaló que luego que la menor hiriera a Ankelsy, esta se marchó del lugar diciendo: "yo vengo ahora", p or lo que Anelsy y Pachi se sentaron en la acera frente a un colmado.

Mientras permanecían en el lugar, Rosario indicó que escuchó a varias personas comentar que Ankelsy regresaba armada. Minutos después, ella misma lo presenció: Ankelsy portaba un arma de fuego en la mano y comenzó a disparar de manera descontrolada.

Al notar que su hermana se le acercaba, Anelsy tomó nuevamente el colín, pero en ese instante recibió los disparos. Tras el ataque, Ankelsy emprendió la huida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/nunca-pense-que-una-hija-me-iba-a-matar-a-la-otra-47eb4a63-48930c07.jpg Familiares en el velatorio de Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años y ultimada por su hermana. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ)

Al ver a los jóvenes heridos en el pavimento, José pidió auxilio. En ese momento llegó una joven identificada como Juliany, hermana de Enmanuel Núñez Batista, residente en el sector Castillo Abajo, quien trasladó en una motocicleta a su pariente hacia un centro de salud.

Agregó que mientras tanto, continuó solicitando ayuda para socorrer a Anelsy Ceballos de Jesús, hasta que llegó en una motocicleta su amigo Ovardy, residente en el sector Los Solares, a quien pidió ayuda para trasladarla al Hospital San Vicente de Paúl.

Colocaron a Anelsy en el asiento central de la motocicleta y se dirigieron al centro de salud, ingresando por el área de emergencias, donde posteriormente le informaron que la adolescente había fallecido.

En el expediente también consta la declaración de Ángel Alexander Valerio de Jesús, hermano de Ankelsy Valerio de Jesús y de la fallecida Anelsy Ceballos de Jesús. El joven explicó que mantenía una relación cercana únicamente con Ankelsy y que no tenía vínculo con Anelsy (hermana de madre) ni con Enmanuel Núñez Batista.

Relató que la noche del 28 de la tragedia, mientras se encontraba en su residencia junto a su esposa, Ankelsy llegó ensangrentada y le manifestó que le había quitado la vida a su hermana y herido a Enmanuel. Afirmó que le pidió que se bañara y luego solicitó a su esposa que la trasladara a otro lugar.

Posteriormente, se dirigió al Hospital San Vicente de Paúl, donde encontró a su madre llorando, y que más tarde, al no localizar a su esposa ni a Ankelsy, llamó a un agente policial, a quien le comunicó los hechos e iniciándose la búsqueda. Finalmente, acudió al cuartel de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, donde quedó detenido para fines de investigación.

Entrega del arma

El expediente también indica que el 29 de enero de 2026, la abuela de la imputada, María Vélez, entregó a las autoridades una pistola marca Carandi, calibre 9 mm, con su cargador y dos cápsulas, arma que, según consta, le fue entregada por su nieta Ankelsy Valerio de Jesús tras ocurrir los hechos.

Tres meses de coerción

Este lunes, la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ankelsi Valerio de Jesús, acusada de causar la muerte de su hermana menor, medida deberá ser cumplida en la Fortaleza Juana Núñez en el municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

Calificación jurídica En la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Ankelsy Valerio de Jesús está acusada del delito de asesinato, así como de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, previstos y sancionados por los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, y por los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16, en perjuicio de Anelsy Ceballos de Jesús. También enfrenta cargos por tentativa de asesinato, además de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, previstos y sancionados por los artículos 2, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, así como por los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16, en perjuicio de Enmanuel Núñez Batista.