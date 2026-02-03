Dueños del Jet Set volverán a solicitar su propio peritaje y se oponen a demolición de discoteca

Antonio Espaillat López, uno de los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López volverán a solicitar al juez que les autorice realizar su propio peritaje a la estructura colapsada de la discoteca Jet Set para determinar la causa del trágico evento que causó 236 muertes y más de cien heridos, el 8 de abril del pasado 2025.

En una notificación que hicieron al Ministerio Público el pasado lunes, los propietarios de la discoteca afirman al órgano acusador que mantienen su oposición a "cualquier intento de demolición, modificación o remoción de los elementos estructurales" del local de lo que fue el icónico centro de diversión.

El pasado viernes, el juez Raymundo Mejía declaró inadmisible, por extemporáneo y fuera de plazo, la solicitud de autorización a sus peritos para evaluar los escombros, por entender que se hizo antes de que el Ministerio Público presentara formal acusación, expediente que incluyó la realizada por técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

Los Espaillat López detallan que hacen la "reiteración de la oposición" a la demolición de lo que queda del edificio del centro de entretenimiento a fin de que no se ejecute la recomendación "inmediata" de la Onesvie en su Informe Preliminar Técnico Pericial, de que se demuela los restos del edificio.

En la notificación le informan, además, al Ministerio Público que presentarán nuevamente al juez Mejía la solicitud de su propia evaluación en el plazo que contempla el artículo 304 del Código Procesal Penal.

"Resulta indispensable el acceso a los elementos estructurales que permanecen en el lugar de la tragedia y/o cualquier otro que por la razón que fuere hubiese sido removido de dicho lugar" Antonio y Maribel Espaillat López Propietarios del Jet Set “

La petición la hace también la entidad Inversiones EYL, S.R.L

Explican que, pese que habían depositado tres instancias ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con copia a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la primera el 29 de abril del 2025, solicitando su peritaje, "nunca fueron respondidas".

Los expertos que proponen

Entre los expertos que proponen citan al ingeniero José M. Lockhart, quien es "un reconocido ingeniero, con más de 60 años de experiencia, y con una amplia formación y especialización, entre otras áreas, ingeniería estructural, evaluación de vulnerabilidad estructural y análisis forense de fallas estructurales".

Asimismo, al consultor técnico Nicolás Saenz, con "más de 20 años de experiencia en análisis, diseño y evaluación de ingeniería estructural, evaluación de daños en instalaciones existentes e investigación forense", miembro de la firma internacional de ingenieros Thornton Tomasetti, "que ha analizado los colapsos de las Torres Gemelas de Nueva York", La Torre Champlain de la Florida y el Hotel Hard Rock en Louisiana.

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción, conoce el juicio preliminar a los imputados de homicidio involuntario por la tragedia que representa una de las más dolorosas que ha afectado al país en su historia, cuyas mayorías de víctimas fallecieron en el mismo lugar del hecho al desplomarse el techo de la discoteca la madrugada del 8 de abril.

El colapso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez interpretaba sus populares canciones. El cantante fue una de las víctimas mortales.

Imputaciones

Los resultados de la evaluación de la Onesvie indican que el desplome del techo se produjo por una sobrecarga estructural que superó la capacidad de las vigas, agravada por ampliaciones posteriores a la edificación.

En el expediente acusatorio, el Ministerio Público afirma que "en el transcurrir de los años, el techo de la discoteca presentó de forma visible múltiples irregularidades, como filtraciones de agua, caída de escombros, que no fueron evaluadas de forma especializada para una solución definitiva por parte de los acusados".

Y, "de manera más notoria durante el año 2024, cuando fueron reportadas grandes filtraciones de agua y caídas de plafones que se encontraban instalados en un falso techo en la parte superior de la discoteca como una especie de sub-techo, subsanada informalmente".