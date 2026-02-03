Imputados en el fraude al Senasa, esperanzados en que la corte los libere

Santiago Hazim es trasladado a la Corte de Apelación del Distrito Nacional para el conocimiento del recurso contra la prisión preventiva por el caso de fraude al Senasa. ( DAIRIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce desde las 10:00 de la mañana el recurso del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el fraude a esa ARS, quienes buscan que se les varíe la prisión que se les impuso diciembre.

Carlos Balcácer, abogado de Rafael Martínez Hazim y de Ramón Alan Speakler Mateo, entiende que los tres jueces del tribunal de apelación enviarán para sus casas a sus defendidos y a los demás detenidos que cumplen la medida de coerción en la cárcel Las Parras, en el municipio de Guerra, provincia de Santo Domingo, y en Najayo Mujeres.

Balcácer arguye que el juez Rigoberto Sena, quien dictó la medida de coerción, "trató como culpables" a los 10 imputados.

Tildó como una "sentencia deficitaria", "débil" y "muy famélica", la resolución de Sena en diciembre pasado, por lo que entiende debe ser variada.

Sostuvo que también los imputados no se han sustraído del proceso.

En su recurso de apelación, el exdirector del Senasa, desde el 16 de agosto de 2020 hasta diciembre de 2025, Santiago Hazim Albainy, a través de sus abogados, tildó la decisión del juez Sena como "arbitraria, irrazonable y constitucionalmente inaceptable".

Imputados en arresto domiciliario no apelaron

Además de Santiago Hazim, el juez de la Oficina de Atención Permanente dictó 18 meses de prisión preventiva para Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, esta última guarda prisión en Najayo Mujeres, San Cristóbal.

Imputados por el presunto fraude al Senasa son trasladados bajo custodia para la audiencia en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

En cambio, para los suplidores de Senasa Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, quienes colaboran en la investigación del Ministerio Público, impuso arresto domiciliario. Estos no apelaron la medida.

Pese a que los beneficiados con el arresto domiciliario no impugnaron la decisión del juez, Miguel Surún Hernández, de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y a la Fundación Primero Justicia, la apeló.

Surún Hernández insistió hoy de que existe presiones políticas y económicas destinadas a liberar a Santiago Hazim y garantizar la impunidad de los tres empresarios, con prisión domiciliaria mediante acuerdos de unidad.

Una de las imputadas por el presunto fraude al Senasa es trasladada bajo custodia para la audiencia en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

"Estos empresarios son quienes recibieron la mayor cantidad de recursos destinados a personas que murieron porque sus tratamientos fueron robados. Se espera que la corte y el sistema de justicia rechacen las presiones de sectores muy poderosos, como el caso del señor Eduardo Read", advirtió Surún Hernández.

Los jueces que revisan la resolución de Sena son Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez