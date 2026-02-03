Recesan juicio contra militares y policías por ausencia de imputado que recibía atención médica

En el centro, la magistrada Gisela Méndez explicó que, ante la incomparecencia del imputado, se imponía la suspensión de la audiencia. ( ARCHICO/ DIARIO LIBRE )

El juicio de fondo seguido a militares y policías imputados en una presunta red de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, fue recesado este martes por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La decisión fue adoptada luego de que el imputado Pedro Roberto Castillo Nolasco no compareciera tras el primer receso de la audiencia, realizado al mediodía. De acuerdo con su defensa, el acusado se encontraba en la emergencia de un centro médico recibiendo atenciones de salud, lo que le impidió retornar a la sala de audiencia.

La magistrada Gisela Méndez explicó que, ante la incomparecencia del imputado, se imponía la suspensión de la audiencia, la cual estaba pautada para que el Ministerio Público concluyera con la presentación de sus conclusiones.

No obstante, la jueza solicitó que la defensa documentara las razones de la ausencia, a fin de que quedara debidamente consignado en el proceso, aun cuando el tribunal tenía conocimiento de la situación médica alegada.

Continúa este jueves

El tribunal fijó la continuación del juicio para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde. "Ajusten sus agendas para que reaccionen y respondan a lo que ha acontecido en este caso en el día de hoy", indicó la jueza.

Se espera que en la próxima audiencia el Ministerio Público concluya sus conclusiones sobre este proceso.

