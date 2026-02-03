Recesan para mañana audiencia de apelación del exdirector de Senasa Santiago Hazim y otros imputados

La audiencia de revisión de medida de coerción del caso Senasa duró más de 12 horas. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Tras más de 12 horas de audiencia, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesó la noche de este martes el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim Albainy, y otros seis imputados en el caso de presunta corrupción en esa ARS.

El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, fijó para mañana miércoles, a las 2:00 de la tarde, la continuación del proceso.

Mediante este recurso, los imputados buscan que la corte revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien en diciembre pasado impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en su contra.

Medida arbitraria

En su recurso de apelación, Hazim Albainy, a través de sus abogados, tildó la decisión del juez Sena como "arbitraria, irrazonable y constitucionalmente inaceptable".

Asimismo, e l abogado Miguel Valerio, quien encabeza la defensa del exfuncionario, aseguró que su defendido ha sufrido una drástica pérdida de peso mientras cumple prisión preventiva, al punto de haber reducido entre 70 y 80 libras desde que fue privado de libertad.

Valerio afirmó que la situación de salud de Hazim ha sido utilizada de forma irresponsable en algunos espacios mediáticos, donde —según dijo— incluso se ha puesto en duda su derecho a la salud y a la dignidad humana.

"He visto cómo ciertos medios alternativos han criticado que él no tiene derecho ni a la salud ni a la dignidad humana. Eso demuestra el modelo de sociedad que tienen", expresó.