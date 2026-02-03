El viaje que no terminó: así mataron al chofer de la patana cargada de cemento

Tribunal Colegiado de Azua impone condenas por homicidio de chofer de patana. ( ARCHIVO )

La mañana del 23 de abril de 2022 comenzó como cualquier otra para Santo Daniel Féliz. Conduciendo una patana cargada de fundas de cemento, salió desde Palenque, en San Cristóbal, rumbo a San Juan. Era un trayecto largo, rutinario, uno más en la vida del chofer que nunca llegó a su destino.

En una parada del municipio de Nizao, Santo Daniel se detuvo por unos minutos. Allí permitió que dos personas subieran al vehículo: Miguel Ángel Sánchez Sánchez, conocido como Mello, y su pareja sentimental, apodada Morena. El gesto, común entre transportistas acostumbrados a la carretera, fue el inicio de su sentencia de muerte.

Ya en el camino, dentro de la cabina de la patana, la confianza se quebró. Según estableció la investigación del Ministerio Público, Sánchez Sánchez atacó al chofer y le provocó la muerte por asfixia mecánica, estrangulándolo hasta dejarlo sin vida. El crimen ocurrió lejos de testigos, en medio del trayecto, con el ruido del motor como único sonido.

El cuerpo de Santo Daniel fue abandonado como un objeto más en las proximidades del kilómetro 20 de la carretera Azua–San Juan. No hubo auxilio, ni intento de socorro. Solo el silencio de la vía y un cadáver arrojado al borde del camino.

Vendió la carga

Pero la violencia no terminó ahí. Ese mismo día, Sánchez Sánchez tomó el control de la patana y condujo el vehículo cargado de cemento hasta el cruce de Ocoa.

Allí se concretó el botín: Guido Radhamés Custodio, alias Tuto, pagó 300 mil pesos por la carga robada, según probó el expediente instrumentado por el fiscal Edgar Nicolás Ciccone.

Condenados

El Tribunal Colegiado de Azua consideró que los hechos demostraban una cadena criminal clara: asesinato, robo y encubrimiento.

Por ello, condenó a Miguel Ángel Sánchez Sánchez a 30 años de prisión y a Guido Radhamés Custodio a cinco años de reclusión por su participación en el crimen que apagó la vida del chofer.

Los jueces Camilo Segura Piña, Adelaida Luciano de León y Shenia M. Rosado Genao determinaron que ambos violaron múltiples artículos del Código Penal Dominicano, al actuar de manera concertada y con desprecio absoluto por la vida humana.

Las condenas deberán ser cumplidas en las cárceles públicas 19 de Marzo de Azua y de Baní.