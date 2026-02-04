Conocen hoy coerción contra acusado de falsa amenaza de bomba en el AILA

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conocerá la mañana de este jueves la audiencia de medida de coerción contra Ángel del Pino Cuya, ciudadano peruano acusado de realizar una falsa amenaza de bomba que activó los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero.

El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva contra el imputado, al sostener que su aviso obligó al retorno de la aeronave y a la aplicación de medidas preventivas que derivaron en la interrupción temporal de las operaciones aeroportuarias del país.

La vista está prevista para las 9:00 a.m, donde el imputado deberá comparecer por violación a los artículos 3, inciso 1, letra e; 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil.

Esto tipifican los actos de interferencia ilícita y la comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en vuelo, sancionados con penas de 3 a 10 años de prisión. Además, podría enfrentar hasta 40 años de prisión por la infracción de los artículos 11 y 30 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

Falsa identidad

Presentándose como gerente de un restaurante e identificándose falsamente en una llamada como "Ricardo Casas" procedente de Francia, aseguró que la información le había llegado minutos antes de la nave salir, y que le tardaría 35 minutos trasladarse para notificarlo en persona tras denunciar la presencia de un explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines.

Aunque no viajaba en el vuelo, Del Pino Cuya aseguró durante la llamada, hecha desde un iPhone 12, que una persona abordo con esquizofrenia representaba un riesgo, información que dijo haber recibido de un allegado por WhatsApp, según detalla la investigación

El Ministerio Público recordó que este tipo de conductas trascienden la generación de alarma pública, al incidir directamente sobre una infraestructura crítica y su impacto en la seguridad del sistema aeroportuario, por lo que el caso se aborda con el rigor correspondiente en el marco de la seguridad nacional.