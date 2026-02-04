Condenan a 20 años a hombre que violó a una embarazada frente a su hija en Los Alcarrizos

El tribunal lo condenó por violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre violó sexualmente a una mujer con 33 semanas de embarazo tras interceptarla junto a su hija de apenas cuatro años, en un hecho ocurrido en el sector La Piña, del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, a las 7:00 de la noche del 22 de febrero de 2025, Arsenio Fragoso amenazó a la víctima con un arma blanca tipo puñal, obligándola a entrar a un cementerio cercano.

Allí la agredió sexualmente en presencia de la menor. Posteriormente, también amenazó a la víctima con el arma colocándola en el abdomen y le sustrajo una tableta electrónica.

El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal Nancy Ovalle, fue respaldado con pruebas testimoniales, médicas y psicológicas, incluyendo el testimonio directo de la víctima.

La condena

Durante el juicio, las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara demostraron los hechos mediante las pruebas presentadas.

Por este crimen, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a Fragoso a 20 años de prisión , por violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La sentencia fue dictada por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, quienes ordenaron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.