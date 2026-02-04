×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
condena a 20 años
condena a 20 años

Condenan a 20 años a hombre que violó a una embarazada frente a su hija en Los Alcarrizos

El condenado cumplirá la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria

    Expandir imagen
    Condenan a 20 años a hombre que violó a una embarazada frente a su hija en Los Alcarrizos
    El tribunal lo condenó por violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre violó sexualmente a una mujer con 33 semanas de embarazo tras interceptarla junto a su hija de apenas cuatro años, en un hecho ocurrido en el sector La Piña, del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

    De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, a las 7:00 de la noche del 22 de febrero de 2025, Arsenio Fragoso amenazó a la víctima con un arma blanca tipo puñal, obligándola a entrar a un cementerio cercano.

    Allí la agredió sexualmente en presencia de la menor. Posteriormente, también amenazó a la víctima con el arma colocándola en el abdomen y le sustrajo una tableta electrónica.

    • El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal Nancy Ovalle, fue respaldado con pruebas testimoniales, médicas y psicológicas, incluyendo el testimonio directo de la víctima.

    La condena

    Durante el juicio, las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara demostraron los hechos mediante las pruebas presentadas. 

    Por este crimen, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a Fragoso a 20 años de prisión, por violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

    La sentencia fue dictada por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, quienes ordenaron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.