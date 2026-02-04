Condenan a 20 años a hombre que violó a una embarazada frente a su hija en Los Alcarrizos
El condenado cumplirá la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria
Un hombre violó sexualmente a una mujer con 33 semanas de embarazo tras interceptarla junto a su hija de apenas cuatro años, en un hecho ocurrido en el sector La Piña, del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, a las 7:00 de la noche del 22 de febrero de 2025, Arsenio Fragoso amenazó a la víctima con un arma blanca tipo puñal, obligándola a entrar a un cementerio cercano.
Allí la agredió sexualmente en presencia de la menor. Posteriormente, también amenazó a la víctima con el arma colocándola en el abdomen y le sustrajo una tableta electrónica.
- El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal Nancy Ovalle, fue respaldado con pruebas testimoniales, médicas y psicológicas, incluyendo el testimonio directo de la víctima.
La condena
Durante el juicio, las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara demostraron los hechos mediante las pruebas presentadas.
La sentencia fue dictada por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, quienes ordenaron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.