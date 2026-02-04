Antoliano Peralta juramenta a viceministros de Justicia y al director de Servicios Penitenciarios

El acto se realizó en la sede del Ministerio de Justicia, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, esquina Agustín Lara, en el ensanche Serrallés del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, juramentó a los cinco viceministros de esa institución y al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, quien fue designado mediante el decreto 14-26.

Los viceministros juramentados son Pedro Luis Montilla Castillo, Noelia Rivera Guevara, Noel Sued Canahuate, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Delta Paniagua Féliz, designados por el decreto núm. 30-26 del 16 de enero de 2026.

A la cabeza del Viceministerio de Políticas Públicas fue designado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, exdiputado por el Frente Amplio, jurista, académico y dirigente político dominicano.

Pedro Luis Montilla Castillo dirigirá el viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, fue subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo desde el año 2020. Es un abogado especializado en Derecho Público, egresado de la PUCMM, con más de 17 años en el ejercicio del derecho, según una comunicación de prensa.

De su lado, Noelia Rivera Guevara, nombrada viceministra de Representación Judicial y Extrajudicial, también se desempeñó hasta febrero de 2026 como subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, se desempeña como profesora de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En el Viceministerio de Derechos Humanos fue designado Noel Sued Canahuate, abogado y académico especializado en derecho público.

Finalmente, en el Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía fue designada Delta Paniagua Féliz, quien es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Este y realizó una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así como postgrados en Derecho Procesal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/whatsapp-image-2026-02-04-at-105411-am-2a2f4159.jpeg El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, y el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, se saludan durante el acto de juramentación. (FUENTE EXTERNA)

Roberto Santana

Roberto Santana Sánchez ha sido juramentado como director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, órgano responsable de la administración del sistema penitenciario nacional.

Cuenta con una amplia trayectoria en materia penitenciaria, tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad forma parte de la Academia Regional Penitenciaria y del Foro Internacional de Expertos Penitenciarios.

Santana encabezó el proceso de instauración del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, iniciado en el año 2003 y desarrollado hasta 2016, el cual operó como un piloto extendido que sirvió de base para la transición hacia un sistema penitenciario único en la República Dominicana. Asimismo, impulsó la creación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, hoy Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales.

Es politólogo y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución en la que se desempeñó como profesor titular en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Humanidades. Fue decano y luego rector de la UASD.

Además, ha desarrollado una extensa labor como consultor en políticas públicas y justicia penal para organismos internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), participando en el diseño de escuelas penitenciarias en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Paraguay, así como en la formulación de políticas públicas penitenciarias en diversas jurisdicciones.

Santana Sánchez fue designado como titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales el pasado 1 de octubre de 2025 por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y también en enero de este año por el presidente Abinader a través del decreto 14-26.