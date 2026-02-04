El Ministerio Público pide mantener en prisión a Santiago Hazim Albainy

El exdirector de Senasa, Santiago Hazim, al salir de audiencia el pasado martes. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público aseguró en la audiencia del martes que los recursos de apelación presentados por los abogados de Santiago Hazim y de otros seis privados de libertad por el caso de corrupción administrativa que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) carecen de fundamentación jurídica para que el tribunal les varíe esa medida de coerción.

En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, rechazar en todas sus partes los recursos del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, de Rafael Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Gustavo E. Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones y Ada Ledesma Ubiera

Al presentar las conclusiones de los fiscales en el proceso, Camacho pidió rechazar todos los recursos de los recurrentes por no adolecer, la decisión impugnada, de los medios que han señalado éstos en sus impugnaciones.

Camacho estuvo acompañado por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez.

Audiencia sigue esta tarde

La audiencia, que por razones de disponibilidad de espacio se celebra en una de las salas del Tribunal de Tierras, fue programada para continuar a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles.

Los jueces Isis Muñiz (presidenta del tribunal), Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar fijaron terminar el proceso antes de emitir su fallo.

En la audiencia estuvieron presentes los procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, para quienes uno de los querellantes solicita al tribunal variar la medida de arresto domiciliario por prisión preventiva a estos imputados.

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado de ser el cabecilla del entramado de corrupción, es procesado a raíz de la investigación denominada Operación Cobra.

El Ministerio Público los responsabiliza de una por más de 15 mil millones de pesos a los más de 7 millones de afiliados del SeNaSa.