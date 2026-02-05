La advertencia de Wilson Camacho: habrá tantas "vueltas" del caso Senasa como se ameriten

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió la madrugada de este jueves que el proceso judicial por el presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) continuará desarrollándose y podría derivar en nuevas imputaciones, al asegurar que la investigación sigue abierta y en avance. Planteó que habrá "más vueltas" del caso.

Camacho habló del tema tras la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito de ratificar la prisión preventiva de 18 meses contra Santiago Hazim, exdirector de Senasa, y otros imputados, al rechazar la solicitud de variación de la medida de coerción que incoaron los imputados que querían salir en libertad.

"Habrá tantas vueltas del caso Senasa como lo amerite la investigación. Estamos avanzando y muy pronto estaremos hablando de una versión 2.0", afirmó el funcionario, al señalar que el Ministerio Público continuará profundizando las pesquisas.

La madrugada de este jueves, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito rechazó el recurso de apelación interpuesto por Hazim y los otros seis imputados que cumplen prisión preventiva para que se le variara la prisión y se les enviara a sus casas. Los otros imputados son Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera.

Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.

El director de Persecución indicó que la decisión del tribunal respalda la fortaleza de la investigación y la gravedad de los hechos, que —según explicó— afectaron a una institución que brinda cobertura de salud a más de siete millones de dominicanos.

"La afectación que se hizo al seguro de salud, seguro que alberga a más de siete millones de dominicanos, es una situación calamitosa y sumamente grave" Wilson Camacho Director de Persecución del MP “

Sostuvo que el fallo judicial es un estímulo para el órgano acusador seguir trabajando hasta llevar ante los tribunales a todos los responsables del entramado investigado.

"Una vez más, un tribunal reconoce la fortaleza de la investigación realizada por el Ministerio Público y la gravedad de los hechos que envuelven este proceso. Nosotros lo hemos dicho desde el día uno", acotó al contestar preguntas de la prensa.

Agregó: "Se impuso la prisión preventiva para todos los imputados que llegaron con prisión preventiva a esta apelación y nos parece una decisión adecuada, que es proporcional no solamente a la gravedad del hecho, sino al daño que debe ser resarcido por la afectación que este caso produce".

Advierte caerán todos los involucrados

"Todo el que haya participado en este proceso se presentará ante los tribunales a responder por sus hechos", aseguró Camacho, al reiterar que ya existen otros investigados que han sido sometidos o arrestados en el marco del caso.

El funcionario señaló que, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no comprometer la investigación, el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de indagación relacionadas con el presunto fraude contra el seguro estatal, el cual está cifrado en más de 15,900 millones de pesos.