La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, insistió este jueves de que "no hubo acto de corrupción" durante toda la gestión del exfuncionario en esa institución y que se extendió desde el 2006 al 2020, por lo que, según afirman, debe ser absuelto por que "es inocente".

Eduardo Núñez, uno de los abogados de Guerrero, aseguró que las acusaciones son "materialmente imposibles" en cuanto a lo que tiene que ver con en el supuesto pago irregular de 21 mil millones a contratistas del Estado y por los terrenos declarados de utilidad pública comprados a familias que reclamaban el desembolso dese hacía décadas.

"Cumplir sentencias judiciales y saldar deudas históricas por terrenos que el Estado ocupó y utilizó no es corrupción", sostuvo la defensa del principal imputado en la presunta estafa de más de 41 mil millones contra el Estado.

Además de los casi 21 mil millones de pagos ilegales a contratistas a través del Banco de Reservas, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene en su acusación que también se desembolsó un monto de RD$20,281,133,589.11 correspondientes al saldo irregular de "expropiaciones y reconocimientos de deuda administrativa".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/donald-guerrero-foto-neal-cruz-04-058b6267.jpg El exministro de Hacienda (2016-2020), Donald Guerrero, durante la audiencia de este jueves del juicio preliminar a varios exfuncionarios acusados de corrupción (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Donald Guerrero nunca le pagó a ningún contratista, sino que lo hizo al Banco de Reservas, de acuerdo a las facilidades crediticias que otorgaba la Junta Monetaria", explicó Núñez al salir de audiencia en la que presentó sus alegatos a favor de su cliente.

Con respecto al pago de 21 mil millones a los contratistas, sostuvo que el mismo Estado "certifica que tiene el dinero".

"El Estado dominicano certificó que todo el dinero se encuentra en manos del Banco de Reservas", dijo Núñez.

Reiteró que debe también declararse la extinción de la acción penal porque la persecución contra el exministro de Hacienda "tiene hoy cinco años, a partir del primer interrogatorio" que se le hizo.

"Hace tiempo que los plazos están agotados, hace más de un año", subrayó.

Las expropiaciones

Sobre los pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, los abogados Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez sostuvieron en un documento que distribuyeron a la prensa este mismo jueves que "muchas de ellas" fueron ordenadas por sentencias judiciales firmes y tasadas por órganos oficiales del propio Estado.

"En numerosos casos, los propietarios de esos terrenos esperaron años e incluso décadas para recibir el pago, lo que desmiente por completo la narrativa de supuestos "pagos express", arguyen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-13426-pm-c718ed15.jpeg El abogado Eduardo Núñez, parte de la barra de defensa de Donald Guerrero (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Los togados aseguraron que en ninguno de los hechos hubo decisión discrecional, no hubo daño al patrimonio del Estado ni existió beneficio personal. "Sin daño, sin beneficio y sin poder de decisión, no hay delito", indican.

Agregaron que todo está respaldado por documentos oficiales, contabilidad pública y peritajes ordenados por el propio tribunal.

"Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos del Estado acreditan una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda", añadieron.

Concluyen defensa el viernes

La defensa de Donald Guerrero concluye su presentación este viernes para luego continuar el Ministerio Público con su réplica en el juicio preliminar a 47 personas físicas y jurídicas, entre ellas los también exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

El expediente incluye también a los exdirectores del CEA y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, respectivamente, así como al exsenador de Azua, Rafael Calderón, y a Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero.

Asimismo, a los abogados Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y a los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, a Princesa Alexandra Ortiz, a Ramon David Hernández, a Yahaira Brito, entre otros imputados.

Ángel Lockward solicita también extinción penal Ángel Lockward, abogado y exfuncionario en varios gobiernos, dijo que depositó el miércoles un incidente ante el Cuarto Juzgado de Instrucción que conoce el juicio preliminar para que la jueza Altagracia Ramírez declare la extinción penal de la acusación que le hace el Ministerio Público. Sostuvo que hizo la solicitud a la magistrada "en virtud del nuevo Código Procesal Penal" porque, según dijo, ya se cumplieron los cuatro años que establece esa ley como tiempo límite para un proceso penal. Lo mismo hicieron los imputados Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz, informó su abogado Carlos Mesa. Mesa dijo que la persecución contra sus clientes inició el 2 de febrero del 2022, cuando se solicitó contra ellos una "oposición preventiva" porque ya se les estaba investigando. Los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, fueron detenidos en marzo del 2023 y meses después fueron liberados, pero el proceso penal todavía continúa en la etapa de juicio preliminar en el que se deberá declarar un no ha lugar o su absolución.