"Yo no lo hice": peruano niega que llamara alertando sobre bomba en avión que salió del AILA

Ángel del Pino Cuya, acusado de provocar una falsa alarma de bomba en el AILA, a su salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. COLLADO) ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

"No, yo no lo hice", fueron las palabras de Ángel del Pino Cuya al ser abordado por la prensa sobre la llamada de una falsa alarma de bomba que activó los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), momentos antes de ingresar a la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

El ciudadano peruano deberá cumplir 12 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario Las Parras, al ser señalado como el responsable de la llamada para alertar sobre la presencia de una bomba en un avión, que resultó ser falsa, yque obligó a interrumpir las operaciones aeroportuarias el pasado 6 de enero.

La jueza Karen Minyeti declaró el caso complejo, acogiendo la solicitud del Ministerio Público al considerar que existen elementos suficientes para imponer la medida más gravosa.

Según detalló el fiscal Andrés Mena, la alerta fue confirmada como falsa por los organismos de seguridad, pero provocó la activación de un amplio operativo de emergencia en una infraestructura considerada crítica para el Estado dominicano.

Reacciones y medidas judiciales adoptadas

"El juez, por las pruebas recabadas en la investigación, entendió que eran suficientes ante un hecho grave, producto de una información falsa corroborada por los organismos de seguridad. Se trata de hechos graves y era necesario atar al imputado al proceso", expresó el representante del Ministerio Público.

La defensa de Del Pino Cuya calificó como desproporcionada la decisión del tribunal de imponerle un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo.

"Es una decisión desproporcionada, pero seguimos apostando a la buena justicia y a la presunción de inocencia. La investigación puede continuar sin una medida tan gravosa", sostuvo el abogado del imputado.

Tras la audiencia, la barra del órgano persecutor indicó que Ángel reside en República Dominicana desde hace dos años y medio, tras decidir permanecer en el país luego de unas vacaciones, y que, además, laboraba en el entorno del aeropuerto.