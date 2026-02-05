Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Adan Cáceres y otros imputados por corrupción

El mayor general del Ejército Adán Cáceres, uno de los principales acusados del caso de presunta corrupción administrativa. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los imputados en una presunta red de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, en las que solicitó penas máximas de hasta 20 años de prisión para los principales cabecillas de la presunta red de corrupción administrativa.

La fiscalía solicitó específicamente una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.

Durante la audiencia, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, pidió al tribunal condenar a los imputados por violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos provenientes del narcotráfico, entre otras infracciones graves.

Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades de lujo, vehículos y activos financieros, identificados mediante una amplia relación de pruebas materiales, para que pasen a favor del Estado dominicano.

Para Girón Jiménez

En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien figura como delator del caso, el órgano acusador solicitó una condena especial de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, en virtud de su "cooperación efectiva y el suministro de información clave" que permitió desmantelar la estructura investigada.