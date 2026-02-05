Tribunal ratifica prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros acusados en el caso Senasa

Santiago Hazim, exdirector del Senasa en una de las audiencias. ( DIARIO LIBRE )

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves el recurso de apelación a la medida de coerción interpuesto por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados de presunta corrupción administrativa, para que le variaran la medida coercitiva.

Hazim y otros seis imputados cumplen 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el alegado fraude a la ARS estatal por más de 15,900 millones de pesos.

"Por vía de consecuencia confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados", dice la sentencia que fue leída al concluir la audiencia, a las 12:23 a.m.

El tribunal estuvo presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez.

Los acusados

Además de Hazim, están acusados de las irregularidades financieras en el seguro estatal Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera, esta última recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

En tanto que a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella se les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.