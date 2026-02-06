Defensa de Donald Guerrero asegura que RD$21 mil millones nunca salieron del Estado

En el centro, Donald Guerrero, exministro de Hacienda, a la salida de una audiencia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La abogada María del Pilar Zuleta, miembro del equipo de defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, aseguró este viernes que "quedó demostrado con pruebas que los 21 mil millones señalados por el Ministerio Público en su acusación nunca salieron del Estado dominicano".

"Nos complace informar que en el día de hoy dejamos claramente establecido, no con argumentos sino con pruebas, que los 21 mil millones de pesos a los que hace referencia el Ministerio Público nunca salieron del Estado Dominicano", afirmó Zuleta.

La jurista indicó que durante la audiencia de este viernes también se demostró que fue el propio Donald Guerrero quien destruyó la estructura no gubernamental de bancas ilegales, mediante la implementación de un sistema de digitalización y formalización de todas las bancas del país.

Cuestiona validez de informes periciales

Asimismo, Zuleta cuestionó la validez de los 40 informes periciales presentados por el Ministerio Público, al señalar que estos fueron elaborados por empleados de esa institución que no están registrados en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (Icpard).

"Estos peritajes están viciados de ilegalidad, porque quienes los elaboraron no tienen calidad habilitante para emitirlos", sostuvo.

Al ser preguntada sobre si esto implica que dichas pruebas serán desmontadas por la defensa, Zuleta respondió que ya fueron desmontadas, debido a lo que calificó como "una actuación ilegal del Ministerio Público".

"Todas esas pruebas han sido desmontadas por la ilegalidad del Ministerio Público en su actuar, quien ha demostrado que no respeta el debido proceso", sentenció.

Lo que dice la acusación La acusación del Ministerio Público dice que los acusados "crearon un Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000,000,000.00 millones de pesos" cuyo total de los pagos se ejecutaron "en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una mega operación de lavado de activos".Sobre ese mismo punto agrega que se "falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000,000,000.00 millones de pesos, de forma irregular".

