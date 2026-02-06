Dictan prisión preventiva a joven acusado de atropellar subdirector de la Digesett en Santiago

Jordany Duarte López es trasladado bajo custodia tras ser dictada la medida de tres meses de prisión preventiva en su contra por atropellar al subdirector de la Digesett en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito de la provincia Santiago dictó este viernes tres meses de prisión preventiva contra un joven identificado como Jordany Duarte López, acusado de atropellar al subdirector provincial de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Carlos Jiménez de los Santos.

De acuerdo con el abogado de la víctima, Valentín Oviedo, el hecho ocurrió el pasado martes, cuando Duarte, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, violó la luz roja de un semáforo y fue ordenado a detenerse por un agente de la Digesett; sin embargo, en lugar de obedecer, presuntamente atropelló al oficial, provocándole golpes y heridas.

"Violó la luz roja y fue mandado a detenerse por uno de nuestros agentes, y lo que hizo fue lanzarle la motocicleta encima con fines prácticamente de matarlo", expresó Oviedo, quien valoró cómo correcta la decisión del juez, al considerar que existió un intento contra la vida del agente.

Llamado a cumplir las leyes de tránsito

De su lado, el director provincial de la Digesett en Santiago, Leuribis Mancebo aseguró que este tipo de situaciones afecta tanto a los atacantes, como a las víctimas de las mismas.

"Aquí no ha ganado la Digesett ni ha ganado nadie; ha perdido la sociedad. Tres meses de prisión para un joven por una imprudencia que pudo haber costado la vida de nuestro subdirector", expresó el representante de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/whatsapp-image-2026-02-06-at-33010-pm-1b6032a0.jpeg El coronel Leuribis Mancebo, director provincial de la Digesett en Santiago, ofrece declaraciones a la prensa junto al subdirector herido, Carlos Jiménez de los Santos. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Asimismo, Mancebo exhortó a los ciudadanos, en especial a los jóvenes que transitan en motocicletas y vehículos, a cumplir las normas de tránsito, destacando que los siniestros viales son prevenibles.

"Cumplir las normas de tránsito no es una opción, es amor propio. Los accidentes no existen, existen las imprudencias", indicó el director.

Rafey hombres

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, según dispuso el tribunal tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público y la parte querellante.