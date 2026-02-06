Envían a Najayo hombre acusado de matar a vecino en Los Alcarrizos

Un hombre acusado de matar a vecino en Los Alcarrizos recibe prisión preventiva. ( ARCHIVO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este viernes tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de matar a su vecino tras golpearlo con un hierro angular durante un hecho ocurrido en el sector Savica, en Los Alcarrizos.

El imputado, identificado como Pablo Moya, alias "Pablo Moña", deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.

Salió a caminar

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del pasado 2 de febrero, cuando la víctima, Paulino Aragones, salió de su vivienda para realizar su caminata diaria.

A pocos metros de su residencia, fue interceptado por su agresor, quien presuntamente, sin mediar palabras, lo atacó con un hierro angular y lo golpeó repetidamente hasta derribarlo al pavimento.

Según relató Joaquín Ferreras, sobrino del fallecido, una mujer que transitaba por la zona se percató de la agresión y alertó a los residentes del sector, quienes acudieron al lugar. Sin embargo, el agresor habría continuado golpeando a la víctima.

Ante la situación, varios vecinos lanzaron piedras para neutralizar al individuo y retenerlo hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron con su arresto.

Familiares del fallecido indicaron que el imputado supuestamente presentaba problemas de salud mental y que anteriormente había mostrado conductas intimidantes y amenazantes contra residentes del sector, hechos que, aseguran, habían sido denunciados con anterioridad.