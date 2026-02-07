El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso este sábado tres meses de prisión preventiva contra Alex Domingo Valle Canalda, acusado de propinar al menos 40 puñaladas a su expareja, quien perdió un embarazo como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La medida fue dictada por la jueza Kimberly Tatis, quien ordenó que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en la provincia La Vega, atendiendo a la gravedad de los hechos y a la calificación jurídica provisional presentada por el Ministerio Público.

Tentativa de asesinato

Durante la audiencia, la parte querellante sostuvo que al imputado se le atribuyen los cargos de tentativa de asesinato y violencia intrafamiliar agravada, al tratarse de un ataque con arma blanca que puso en peligro la vida de la víctima y provocó la pérdida del embarazo que cursaba al momento del hecho.

El abogado querellante, Bienvenido Martínez, valoró la decisión del tribunal al considerar que la prisión preventiva es la medida más idónea ante la magnitud de la agresión.

"La jueza entendió que, por la gravedad de los hechos que se le imputan, correspondía imponer la prisión preventiva por un período de tres meses", expresó Martínez al término de la audiencia.

Víctima cambió la versión

Ayer, el proceso tomó un nuevo giro luego de que la víctima variara su versión inicial de los hechos, señalando ahora que la agresión no habría sido cometida directamente por su expareja, sino por la actual pareja sentimental de este, presuntamente motivada por celos.

Esta nueva declaración fue expuesta ante el tribunal este sábado y forma parte de los elementos que deberán ser profundizados en la fase investigativa.

Desde la defensa, el abogado Juan Carlos Báez indicó que la decisión judicial se produjo en un contexto donde existen versiones contradictorias y elementos que, a su juicio, deberán ser evaluados con mayor detenimiento durante el curso del proceso penal.

Perdió el embarazo

De acuerdo con la versión policial ofrecida días antes, el hecho ocurrió el 22 de enero de 2026, en el sector Bella Vista, de Santiago, cuando la víctima fue atacada con múltiples estocadas y trasladada de emergencia a un centro de salud por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La Policía Nacional informó que el imputado fue arrestado y permaneció bajo custodia en un centro médico debido a una condición de salud, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La institución del orden confirmó que la mujer fue intervenida quirúrgicamente de urgencia, logrando estabilizar su estado de salud, aunque lamentablemente perdió el embarazo a causa de las lesiones sufridas.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades penales correspondientes.