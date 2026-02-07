Jorge Subero Isa pone a disposición de la población su correo institucional de Consultoría Jurídica

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, informó que fue habilitado su correo electrónico institucional, como parte de los canales formales de comunicación de esa dependencia.

A través de una publicación en su cuenta en la red social X, Subero Isa indicó que las personas interesadas pueden comunicarse directamente escribiendo al correo jsubero@consultoria.gov.do.

"Informo que se ha habilitado el correo electrónico institucional de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Puede escribirme a jsubero@consultoria.gov.do", publicó el funcionario.

La habilitación de este canal busca fortalecer la comunicación institucional y facilitar el contacto con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Interacciones

Al dar a conocer la información, algunos de sus seguidores lo felicitaron y agradecieron el acercamiento con la población.

Una de ellas fue Oleida Acosta, quien dijo anhelar conversar con el pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia y que aprovechará esa vía como medio de comunicación.

"Con mucho gusto conversaremos. Puede ser también por teléfono. Estoy dispuesto a conversar con todo el que quiere, soy un servidor público. Abrazos.", respondió Subero Isa.

En tanto, un usuario identificado como @opinologist_top cree que el correo habilitado debió ser más genérico para seguirse utilizando sin importar la persona que estuviese a cargo.

"Dr. Jorge... Entiendo que ese buzón debió configurarse de una manera más genérica, no personal ni exclusiva; por ejemplo: jurídicope@consultoría... Así tendríamos un correo permanente al cual escribirle a cualquier personaje que ocupe ese puesto", replicó el seguidor.

Nombramiento

Se recuerda que el presidente de la República, Luis Abinader, designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo el pasado 5 de enero, a través del decreto 1-26, en sustitución de Antoliano Peralta, quien pasó a ser ministro de Justicia.

Con este nombremiento, Subero Isa vuelve a ostentar un cargo público, luego de que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), desde agosto de 1997 a diciembre de 2011.

Funciones

En términos simples, el consultor jurídico es el abogado principal del presidente. Entre sus tareas centrales está responder las consultas que le formule el jefe del Estado y los ministros.

También es responsable de redactar y someter al presidente los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos del Poder Ejecutivo, ya sea por instrucción directa o cuando las circunstancias lo ameritan.

Ningún decreto importante llega a la firma presidencial sin pasar antes por la Consultoría Jurídica.