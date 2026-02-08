Barra Payán: tres detenidos por presunto desfalco de RD$40 millones

Fachada de la primera sucursal de Barra Payán en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Tres administradores del negocio de comida Barra Payán fueron detenidos y se les conoce la solicitud de medida de coerción este domingo por un presunto desfalco de casi 40 millones de pesos a esta empresa familiar.

Los detenidos son Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera por alegadamente no reportar las ganancias de las ventas de varios años.

Barra Payán, un legendario establecimiento de sándwiches y jugos naturales, se ha extendido por diferentes sectores tras su apertura en 1956 en la calle 30 de Marzo, de San Carlos, Distrito Nacional.

"Los imputados Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera distrajeron fondos y activos de la empresa" por un valor aproximado de 39,784,661.18 pesos, conforme consta en el Informe de Auditoría Forense, de fecha 10/05/2025, según se lee en el documento de solicitud de medida de coerción.

Según el Ministerio Público, los hechos constituyen "abuso de confianza" en perjuicio de los demás socios del negocio.

