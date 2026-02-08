Fiscalías del país incorporan sistema biométrico para verificar presentación periódica de procesados

La Procuraduría General afirma que el sistema de biometría incorporado en todas las fiscalías elimina cualquier posibilidad de suplantación de identidad o errores en el registro de los imputados. ( FUENTE EXTERNA )

Todas las fiscalías del país pusieron en funcionamiento el nuevo módulo biométrico integrado al Sistema de Gestión de Casos (Sgcmp), el que revoluciona el registro de los imputados y garantiza, de manera inequívoca, la ejecución de las disposiciones judiciales, especialmente las medidas de coerción que obligan a los procesados a presentarse periódicamente ante las autoridades.

El nuevo módulo redefine la seguridad en el proceso penal, al establecer una interconexión directa y en tiempo real, con la base de datos de la Junta Central Electoral (JCE).

En un comunicado de prensa, la Procuraduría General explica que, a través de estaciones de tecnología equipadas con lectores de huellas dactilares, cámaras fotográficas con trípode y escáneres documentales, el sistema permite realizar consultas por biometría, eliminando cualquier posibilidad de suplantación de identidad o errores en el registro de los imputados.

"Esta implementación fortalece la transparencia y la trazabilidad institucional, permitiendo un seguimiento auditable de cada persona desde su primer contacto con la justicia hasta la duración de la medida de coerción" , añade el Ministerio Público.

Según el órgano de persecución, uno de los avances más significativos de este sistema es su capacidad para sistematizar la información y generar certificaciones automáticas.

Cada comparecencia queda registrada

La Procuraduría General afirma que cada comparecencia de los procesados queda registrada de forma electrónica, integrándose de inmediato al expediente digital del usuario.

Esta funcionalidad optimiza los tiempos de atención y, al mismo tiempo, genera una evidencia verificable y robusta que fortalece el valor probatorio de los registros de cumplimiento ante los tribunales.

"La arquitectura del software ha sido diseñada bajo estándares de interoperabilidad para un intercambio de información fluido y seguro con el Poder Judicial, agilizando la actualización de estatus procesales entre ambas instituciones.

Con esta iniciativa se reducirá el tiempo de espera de los procesados y elimina los controles manuales que históricamente ralentizaron los procedimientos administrativos en las sedes de las fiscalías.