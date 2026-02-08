La Fiscalía pide garantía económica y presentación periódica contra administradores de Barra Payán

Los detenidos, dos de ellos hermanos y socios de Barra Payán, son trasladados a la sala de audiencia donde se conoce este domingo la solicitud de medidas de coerción. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó contra tres administradores del negocio de comida Barra Payán —dos de ellos hermanos y socios del emblemático negocio— impedimento de salir del país, presentación periódica y una garantía económica.

Los apresados por un presunto desfalco de casi 40 millones de pesos son los hermanos Marcos y Juan Ismael Frías García —quienes, según sus abogados, sobrepasan los 70 años de edad—, y Dagoberto Cabrera, este último el financiero. Los tres fueron arrestados el pasado jueves.

Conflicto societario

Los querellantes son los hermanos de padre de Marcos y Juan Ismael Frías García identificados como Juan Abraham Frías Paulino, Juan Carlos Frías Beltrán, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Santiago Frías Paulino, también socios de la empresa.

Según el abogado de los imputados, Francisco Domínguez Abreu, las partes han sostenido casi cuatro años en un proceso de conciliación, sin que se haya logrado un acuerdo definitivo.

Los denunciantes exigen que se transparenten los ingresos reales del negocio y se dividan equitativamente las ganancias generadas por las ventas de Barra Payán, conforme a su participación societaria.

Sus representantes legales, Yarissa de los Santos, Kelvin de León y Leanny Jackson, sostienen que durante años se ocultaron ingresos y que incluso se habrían utilizado prestanombres para ejecutar el presunto desfalco.

De los Santos afirmó que los imputados comenzaron a administrar la empresa en el 2016, período en el que, según indicó, se iniciaron las irregularidades, aunque estas fueron detectadas formalmente entre 2019 y 2022.

Imputación del Ministerio Público

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Nacional, el presunto desfalco consistía en no depositar la totalidad del dinero de las ventas en las cuentas de la empresa, evidenciándose diferencias significativas cada año entre los registros manuales de las cajeras y los montos efectivamente depositados.

El Ministerio Público sustenta la acusación en un Informe de Auditoría Forense, fechado el 10 de mayo del 2025, practicado por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, contador público autorizado, el cual concluye que los imputados distrajeron fondos y activos de la empresa por un monto aproximado de 39,784,661.18 pesos.

La audiencia

La solicitud de medida de coerción es conocida por la jueza Fátima Veloz.

La empresa Comercial Barra Payán, S.R.L. opera los establecimientos Barra Payán y Panadería Payán, considerados marcas emblemáticas del comercio capitalino.