Imponen condena de seis meses para hombre por pesca y comercialización ilegal de jaibas

El Juzgado de la Instrucción de El Seibo condenó a seis meses de prisión suspendida a un hombre por la pesca y comercialización ilegal de jaibas en estado de gestación.

La condena de pena suspendida fue dictada contra José Nova Medina, quien el 7 de agosto del año 2025 fue arrestado en flagrante delito comercializando una docena de jaiba, en el sector Mari Chiquito del municipio El Seibo, de acuerdo a informaciones del Ministerio Público (MP).

A través de una nota de prensa, el órgano persecutor indicó que Nova Medina fue denunciado por miembros de la comunidad, quienes señalaron que para atrapar a los crustáceos el procesado utilizaba materiales tóxicos, en franca violación a las normas ambientales.

Acciones legales y normativas aplicadas

La sentencia fue impuesta en el marco legal de la Ley 307-04 que crea el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) y la Ley 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Ministerio Público indicó que el tribunal condenó a Nova Medina a la pena suspendida, acogiendo un acuerdo de juicio penal abreviado, con compromiso de que el imputado no volverá a incurrir en este u otro tipo de delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.