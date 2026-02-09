×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
comercialización ilegal de jaibas
comercialización ilegal de jaibas

Imponen condena de seis meses para hombre por pesca y comercialización ilegal de jaibas

José Nova Medina fue sentenciado a condena suspendida, acogiendo un acuerdo de juicio penal abreviado

    Expandir imagen
    Imponen condena de seis meses para hombre por pesca y comercialización ilegal de jaibas
    Jaiba. (FUENTE EXTERNA)

    El Juzgado de la Instrucción de El Seibo condenó a seis meses de prisión suspendida a un hombre por la pesca y comercialización ilegal de jaibas en estado de gestación.

    • La condena de pena suspendida fue dictada contra José Nova Medina, quien el 7 de agosto del año 2025 fue arrestado en flagrante delito comercializando una docena de jaiba, en el sector Mari Chiquito del municipio El Seibo, de acuerdo a informaciones del Ministerio Público (MP).

    A través de una nota de prensa, el órgano persecutor indicó que Nova Medina fue denunciado por miembros de la comunidad, quienes señalaron que para atrapar a los crustáceos el procesado utilizaba materiales tóxicos, en franca violación a las normas ambientales.

    Acciones legales y normativas aplicadas

      

    La sentencia fue impuesta en el marco legal de la Ley 307-04 que crea el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) y la Ley 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

    El Ministerio Público indicó que el tribunal condenó a Nova Medina a la pena suspendida, acogiendo un acuerdo de juicio penal abreviado, con compromiso de que el imputado no volverá a incurrir en este u otro tipo de delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.