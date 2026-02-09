El Ministerio Público pide elevar a 20 años de prisión la condena a Alexis Medina

Alexis Medina en una de las audiencias. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público depositó formalmente este lunes un recurso de apelación contra la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado que condenó a solo siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez, principal implicado en el caso de corrupción administrativa.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó que la pena contra el hermano del expresidente Danilo Medina sea elevada a 20 años de reclusión mayor, el pago de una multa de 400 salarios mínimos y la aplicación de la degradación cívica.

La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, titular de la Pepca, manifestó el desacuerdo del órgano acusador con las penas impuestas por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo, quienes además dictaron la absolución de varios procesados en primera instancia.

Busca cárcel para los absueltos

El recurso de apelación también busca revertir los descargos otorgados a figuras clave del pasado gobierno. Entre las nuevas penas solicitadas por el Ministerio Público figuran:

Fernando Rosa: El órgano pide 10 años de prisión y degradación cívica (fue absuelto en primera instancia).

Carmen Magalys Medina: Solicitan 10 años de reclusión para la hermana de Alexis Medina (también absuelta anteriormente).

Freddy Hidalgo: Para el exministro de Salud Pública, la Pepca busca una condena de cinco años de prisión.

José Dolores Santana: Solicitan elevar su pena de 6 a 15 años de cárcel.

Sanciones a empresas

En cuanto a las personas morales involucradas, como CEMERAF, Editorama y R&T Construcciones, el Ministerio Público solicitó que se les prohíba contratar con el Estado y se ordene su disolución definitiva, clausura y la cancelación de sus licencias administrativas.

Antecedentes del fallo

Se recuerda que, en el juicio de fondo, las juezas validaron las pruebas del Ministerio Público que demostraban la existencia de un entramado que distrajo fondos millonarios del Estado. En ese momento, Alexis Medina fue hallado culpable de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, sentenciándolo además al pago de una indemnización de 500 millones de pesos a favor del Estado dominicano