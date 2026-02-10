Corte rechaza recusación de socios de Barra Payán contra jueza Fátima Veloz

La jueza Fátima Veloz fue ratificada para conocer la solicitud de medida de coerción contra tres administradores de la Barra Payán, quienes cumplirán este miércoles cinco días detenidos por un presunto mal manejo de las ganancias del legendario negocio de sándwiches y jugos naturales. Fue rechazada la recusación de que fue objeto para conocer el proceso.

Veloz fue ratificada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que rechazó la recusación que interpuso la parte que demanda a los tres administradores, dos de ellos socios y también propietarios de la empresa.

Coerción se conoce este miércoles

De acuerdo al abogado Francisco Domínguez, quien representa a los hermanos Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García, imputados, tras el fallo de la corte la solicitud de medida de coerción fue pautada para este miércoles a las 9:00 de la mañana.

Los Frías García, junto al financiero del negocio, Dagoberto Cabrera, son señalados de una supuesta estafa de casi 40 millones de pesos.

Los Frías García son demandados por sus hermanos de padre y también dueños de Barra Payán, Juan Abraham Frías Paulino, Juan Carlos Frías Beltrán, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Santiago Frías Paulino.

Cinco días detenidos

Los hermanos Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García, que sobrepasan los 70 años de edad, así como el financiero Dagoberto Cabrera, están detenidos desde el pasado jueves 5 de este mes de febrero sin que se le conozca finalmente la medida de coerción.

El pasado sábado, uno de los querellantes alegó que no tenía abogados que lo representara, por lo que se aplazó la vista para el domingo, día en el que se recusó a la jueza.

El Ministerio Público solicita una garantía económica de un millón de pesos para cada uno de los tres imputados, presentación periódica e impedimento de salida.

Casi cuatro años de conflictos

Las partes han sostenido casi por cuatro años un proceso de conciliación, sin que se haya logrado un acuerdo definitivo.

Según lo que se han revelado a Diario Libre cercanos a la familia, los querellantes exigen desde un principio 100 millones de pesos para resarcir los daños, monto que han bajado a 80 millones.

Sin embargo, los abogados de los demandantes afirman que los demás socios buscan que se transparenten los ingresos reales del negocio y se dividan equitativamente las ganancias generadas por las ventas de Barra Payán, conforme a su participación societaria.