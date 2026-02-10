Tres meses de prisión preventiva para pareja acusada de quemarle una mano a niña de 10 años

Fachada del Palacio de Justicia del municipio Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra una pareja imputada por maltrato infantil contra una niña de 10 años.

Se trata de Luz Dabel Jiménez Matos y Danneris Morillo Montero, madrasta y padre de la menor, respectivamente,quienes habrían sometido a la niña a actos de tortura y barbarie dentro de la vivienda donde residían, el pasado 28 de enero en el sector Villa Linda, del municipio Los Alcarrizos.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, el expediente presentado por la fiscal Ana Yasmeiry Pujols, Jiménez Matos colocó la mano derecha de la niña sobre una hornilla encendida de la estufa, provocándole quemaduras, como represalia por la pérdida de 100 pesos pertenecientes a una compañera de clases.

El documento señala que el hecho ocurrió en presencia del padre, quien presuntamente golpeó a la menor con un palo en una pierna para que dejara de llorar y posteriormente la encerró en una habitación para evitar que los vecinos escucharan sus gritos.

La menor fue trasladada de emergencia

Durante la audiencia, el procurador fiscal José Polanco explicó que la menor fue trasladada de emergencia por su madre biológica al hospital General Dr. Vinicio Calventi y luego referida al Hospital Infantil Robert Reid Cabral, donde fue diagnosticada con quemaduras de primer y segundo grado, indica el comunicado del órgano persecutor.

El juez Reyes Rodríguez ordenó que Jiménez Matos cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que Morillo Montero deberá cumplirla en el CCR Las Parras.

Ambos están imputados por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.