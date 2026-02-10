RD avanza poco en percepción de corrupción y sigue marcada por lentitud de la justicia

Representantes de Participación Ciudadana y Transparencia Internacional durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ ISMAEL HIRALDO )

La República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo en el Índice de Percepción de la Corrupción, al alcanzar 37 puntos y ubicarse en el puesto 99 a nivel mundial, según un informe presentado este martes por Transparencia Internacional y Participación Ciudadana.

Lo que significa una mejora de un punto frente al año anterior, el informe destaca que el progreso sigue siendo limitado y está marcado por la falta de sanciones y la lentitud de la justicia para castigar los casos de corrupción.

El informe, leído por la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, muestra que aunque el país ha mejorado desde el año 2020, cuando obtuvo solo 28 puntos, continúa por debajo del promedio mundial, que en 2025 fue de 42 sobre 100.

Durante la lectura del documento, se destacó que el avance dominicano, aunque es sostenido, sigue siendo insuficiente frente a los desafíos del sistema judicial.

"La impunidad siempre se convierte en un aliciente para la corrupción", afirmó Blanco al referirse a la falta de consecuencias reales para los implicados en casos de corrupción administrativa.

Blanco cuestionó que, pese a los múltiples procesos abiertos en los últimos años, aún no existan sentencias ejemplarizantes.

"Hemos visto los casos, hemos visto cómo se decide llevarlos a la justicia, pero ¿dónde están los presos?, ¿dónde están las sanciones?", expresó.

Según explicó, muchos expedientes tardan cinco o seis años en llegar a un juicio de fondo, sin que se produzcan condenas firmes, lo que, a su juicio, debilita la confianza en las instituciones.

"Duramos años para conocer un solo caso y todavía no tenemos sentencias ejemplarizadoras. Eso se convierte en un incentivo negativo para quienes entran a la administración pública", sostuvo.

Como ejemplo, citó el caso en el que está implicado el exprocurador Jean Alain Rodríguez, con quien no se ha logrado avanzar en el juicio de fondo a pesar de que esa etapa del proceso inició hace aproximadamente un año.

De acuerdo con Participación Ciudadana, aunque el país cuenta con leyes y organismos para combatir la corrupción, el principal obstáculo sigue siendo la mora judicial y el uso de recursos jurídicos para retrasar los procesos.

"Se utilizan mecanismos para bombardear el proceso y atrasarlo. Luego solicitan la extinción de la acción penal, y ese es uno de los grandes desafíos", indicó Blanco.

También cuestionó que el programa de "mora cero", promovido por el Poder Judicial, no esté funcionando en los grandes casos de corrupción.

RD frente a otros países

A nivel regional, el informe señala que en el continente americano participaron 33 países, con un promedio de 42 puntos.

En este grupo, República Dominicana ocupa la posición 18.

En percepción de la corrupción, el país se ubica por debajo de naciones como Canadá, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Costa Rica, pero por encima de Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Uno de los datos destacados en el informe es que República Dominicana fue el único país del continente que aumentó su puntuación de forma sostenida desde 2020, al pasar de 28 a 37 puntos.

A nivel global, el panorama fue calificado como "preocupante" ya que se muestra un empeoramiento de la corrupción en gran parte del mundo, incluso en democracias consolidadas.

Más de dos tercios de los países evaluados, 122 de 180, obtuvieron una puntuación inferior a 50.

Solo cinco países superaron los 80 puntos, entre ellos Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84).

Mientras que países como Sudán del Sur, Somalia y Venezuela se mantienen entre los más corruptos, con fuertes restricciones a la sociedad.

¿Qué mide el índice?

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a 182 países y territorios en función de cómo organismos internacionales perciben los niveles de corrupción en el sector público.

Roberto Pérez Rocha, representante de Transparencia Internacional a nivel global, explicó que el índice recoge evaluaciones realizadas principalmente durante finales de 2024 y gran parte de 2025, por lo que los casos más recientes podrían reflejarse en futuras mediciones.