SCJ ratifica absolución del exdirector de Lotería y condenas a otros acusados por fraude en sorteo

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó este martes los recursos de casación incoados por dos condenados en el fraude de un sorteo de la Lotería Nacional, del 1 de mayo del 2021, y confirmó la absolución del exdirector de esa institución, Luis Maisichell Dicent.

La alta corte ratificó el descargo a Dicent que emitió una corte de apelación que denegó también la solicitud del Ministerio Público de que se anulara la sentencia pronunciada en marzo del 2023 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y que favorecía al exfuncionario.

La SCJ desestimó los recursos del expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, William Lizandro Rosario Ortiz, y Eladio Batista Valerio , quienes buscaban que se revocara la decisión que los condena a cinco años de prisión, al primero, y tres años de cárcel suspendida al segundo, que les había impuesto la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de marzo de 2024.

La corte de apelación condenó a Rosario Ortiz por violación al Código Penal Dominicano y la Ley núm. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, los cuales tipifican y sancionan los tipos penales de soborno a funcionario público, "por haberse presentado pruebas suficientes que destruyen su presunción de inocencia".

En el proceso también fueron condenados Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, y se les dictó cinco años de reclusión a cada uno, tres en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.

De igual forma, fueron condenados Miguel Mejía y Rafael Mesa, los cuales fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa cuantificó en un principio el fraude en más de 500 millones de pesos.

Penas más graves en primera instancia

Mediante la sentencia núm. 249- 04-2023-SSEN-00027, de fecha 6 de marzo de 2023, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, William Lizandro Rosario Ortiz había sido sentenciado a 7 años de cárcel, mientras que Eladio Batista a seis.

La decisión de la SCJ, notificada al Ministerio Público y marcada con el núm. SCJ-SS-25-1227, del 31 de octubre de 2025, fue dictada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco.

En las audiencias ante la SCJ el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, la procuradora de Corte Mirna Ortiz Fernández y los fiscales Miguel A. Crucey Rodríguez, Andrés Octavio Mena, Yudelka J. Holguín Liz y Alexis Piña Echavarría.