Jueza se reserva para las 8:00 de la noche el fallo sobre coerción a administradores de Barra Payán

( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ/ARCHIVO )

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se retiró la tarde de este miércoles a deliberar el fallo en el caso seguido contra tres administradores del negocio de comida Barra Payán, acusados de un presunto mal manejo de las ganancias del emblemático establecimiento de sándwiches y jugos naturales.

La jueza Fátima Veloz se reservó el fallo sobre la medida de coerción y anunció que su decisión será emitida a las 8:00 de la noche de este miércoles

De acuerdo con el abogado Francisco Domínguez Abreu, representante legal de los hermanos Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García, acusados de cometer irregularidades en el negocio, la defensa espera que no se imponga ninguna medida de coerción, al sostener que "no existe un ilícito penal" en los hechos imputados.

El jurista afirmó, además, que los alegados reclamos de la parte querellante se encuentran prescritos.

"La ley es clara en casos como este. No hay conducta penalmente relevante y, en segundo lugar, los supuestos ilícitos que presenta la contraparte están prescritos", manifestó.

De su lado, la defensa de la parte acusadora declinó ofrecer declaraciones a los medios de comunicación sobre lo ocurrido durante el conocimiento de la medida.

Presunto desfalco

Los imputados en el proceso, los hermanos Marcos y Juan Ismael Frías García y el señor Dagoberto Cabrera, señalado como el responsable financiero del negocio, fueron apresados por un presunto desfalco que asciende a casi 40 millones de pesos.

Conflicto societario

Los querellantes son hermanos de padre de Marcos y Juan Ismael Frías García, identificados como Juan Abraham Frías Paulino, Juan Carlos Frías Beltrán, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Santiago Frías Paulino, quienes también figuran como socios de la empresa.

Los denunciantes exigen que se transparenten los ingresos reales del negocio y que las ganancias generadas por las ventas de Barra Payán sean distribuidas de manera equitativa, conforme a la participación societaria de cada uno.