El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aclaró que su caso lleva cinco años y siete meses si se toma en cuenta el momento que se inició la investigación y reiteró que el expediente no avanza en los tribunales por culpa del Ministerio Público.

Al hablar durante un receso dado por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado, que están apoderadas de la acusación por corrupción en su contra, el exfuncionario dijo que el proceso penal ya va "mucho más allá" de lo que establece la ley para que un caso concluya.

Aseguró que ha estado dando la cara siempre y que "nunca" ha faltado a "una sola audiencia, porque es el más interesado" en que haya un fallo respecto a la acusación que se le hace de una presunta estafa de más de 6 mil millones de pesos contra el Estado durante su gestión, del 2016 al 2020.

Al referirse a que el Ministerio Público siempre está listo para dar lectura a la acusación, con la que se da inicio formalmente a las fases del juicio preliminar y de fondo, dijo que los fiscales les han negado las pruebas, por lo que los incidentes procuran garantizarles sus derechos.

Su abogado, Carlos Balcácer, explicó también que "hay una serie de incidentes que procuran abatir, sacar de contexto la acusación" que hace al exprocurador el Ministerio Público.

En ese sentido, en la audiencia de este miércoles continúa conociéndose más incidentes de la causa, sin que se haya dado inicio de la lectura de las imputaciones.

La mayoría de esas peticiones que se hace en el tribunal son por parte de los otros acusados que fueron también altos funcionarios de la Procuraduría General.

Los acusados

Además de Jean Alain Rodríguez enfrentan el juicio de fondo actualmente, otros 14 acusados, entre ellos:

El exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público , Javier Alejandro Forteza Ibarra

, Javier Alejandro Forteza Ibarra El exsubdirector administrativo del Ministerio Público , Alfredo Alexander Solano Augusto

, Alfredo Alexander Solano Augusto La excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General , Altagracia Guillén Calzado,

, Altagracia Guillén Calzado, El ex director administrativo del Ministerio Público, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

También están imputados Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Jonathan Loanders Medina Reyes, Isis Tapia Stefanni y Félix Antonio Rosario Labrada. Asimismo, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias y Miguel José Moya.

Casi dos años por conocerse juicio

El próximo mes de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado tendrá un año con el expediente después de haberse dado apertura a juicio de fondo en junio del 2024.

Previamente, estaba apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado, el que luego de tres audiencias fallidas, la primera el 23 de septiembre del 2023, los abogados de Jean Alain Rodríguez los recusaron, imputándoles arbitrariedad y prevaricación.

La Corte acogió la recusación y el Segundo Tribunal fue escogido para conocer el juicio.