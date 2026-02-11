Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se han visto obligadas a decidir instancias escritas sobre incidentes de hasta "350 páginas" de algunas defensas de los acusados en el caso que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez

Algunos imputados no solo "reiteraron posteriormente" más peticiones al tribunal, sin que finalmente se discuta al fondo de la acusación, sino que también "interpusieron recursos de oposición a resoluciones incidentales", dijo la presidenta del tribunal Claribel Nivar Arias.

La respuesta de la magistrada se produjo inmediatamente los abogados del exsubdirector administrativo del Ministerio Público, Alfredo Alexander Solano; y del exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina Reyes, evitaran, con nuevas solicitudes, que subiera el Ministerio Público a leer la acusación.

Los togados son Enríquez Vallejo e Ybo René Sánchez.

Las juezas decidieron tomar este miércoles para "incidentes solo orales" previo a que los representantes del Ministerio Público comiencen finalmente la lectura de los "hechos y la calificación jurídica", del expediente de 12,274 páginas.

Piden anular acusación por el mote

El exprocurador general y otros acusados del proceso solicitaron al Segundo Tribunal Colegiado declarar nula la acusación debido a que la Procuraduría General ha desacatado la decisión del Tribunal Constitucional de eliminar el mote de "Operación Medusa / Caso Medusa" del documento, desacatando el fallo de esa alta corte.

Entre las defensas que plantearon la nulidad se incluye Enriquez Vallejo, representante de Jonathan Loanders Medina, quien fue el primero en presentarla a las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo.

También, en un documento que Jean Alain Rodríguez envió a los medios dice que las defensas "aclararon que la solicitud presentada no busca dilatar el juicio, sino todo lo contrario, ya que esta solicitud constituye parte de las más de 25 violaciones al debido proceso que han estado tratando de presentar por más de 5 años que tiene este proceso".

Añade que la investigación contra Jean Alain Rodríguez empieza a contabilizarse "desde el impedimento" de su salida del país, cuando se le retuvo de manera "ilegal" el 25 de noviembre del 2020 por la misma Procuraduría.

Agrega en el documento que "todos los tribunales han destacado que el ciudadano Jean Alain Rodríguez y las demás partes, no han dilatado el proceso en su contra, lo que refuerza la necesidad de que cualquier desenlace de este caso se produzca con estricto apego a la Constitución y no bajo lógicas de exposición mediática".

Los acusados

Además de Jean Alain Rodríguez enfrentan el juicio de fondo actualmente, otros 14 acusados imputados, entre ellos:

El exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra

El exsubdirector administrativo del Ministerio Público, Alfredo Alexander Solano Augusto

La excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado,

El ex director administrativo del Ministerio Público, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

El exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina Reyes

También están imputados Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Isis Tapia Stefanni y Félix Antonio Rosario Labrada. Asimismo, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias y Miguel José Moya.