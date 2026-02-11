Imponen presentación periódica e impedimento de salida a imputados en caso Barra Payán

Los hermanos Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García, implicados en el caso Barra Payán. ( HAROLYN GAVILÁN )

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la noche de este miércoles presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción contra tres administradores del negocio de comida Barra Payán, imputados de un presunto mal manejo de las ganancias del establecimiento.

El Ministerio Público tiene un plazo de seis meses para culminar la investigación.

La magistrada adoptó la decisión tras acoger parcialmente la solicitud presentada por el órgano acusador, que atribuye a los imputados un supuesto desfalco cercano a los 40 millones de pesos.

Los imputados son los hermanos Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García, ambos mayores de 70 años, así como Dagoberto Cabrera, señalado como el responsable financiero del negocio.

Una de las abogadas de la parte acusadora, Yaritza de los Santos, sostuvo que la investigación llevada a cabo contra los imputados tiene méritos suficientes para la imposición de medidas de coerción, a fin de garantizar que el proceso avance y evitar que los involucrados se sustraigan de la investigación.

De su lado, los abogados de la defensa se mostraron conformes con la decisión, al asegurar que se trata de un proceso civil y comercial, sin vinculación con un delito penal.

Además, el abogado José Ernesto Pérez, representante del imputado Dagoberto Cabrera, explicó que, al encontrarse el caso en una fase investigativa y tratarse de una solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para concluir la investigación.

Conflicto societario

La querella fue interpuesta por Juan Abraham Frías Paulino, Juan Carlos Frías Beltrán, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Santiago Frías Paulino, hermanos de padre de los imputados y también socios de la empresa.

Los denunciantes alegan irregularidades en la administración del negocio y reclaman que se transparenten los ingresos reales de Barra Payán, así como que las ganancias sean distribuidas de manera equitativa, conforme a la participación societaria de cada socio