Wilson Camacho asegura que Jean Alain huye a las pruebas "como el diablo a la cruz"

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, habla con los medios de comunicación a su salida del tribunal. ( DIARIO LIBRE/ HAROLYN GAVILÁN )

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó este miércoles al exprocurador Jean Alain Rodríguez de mentir y de buscar retrasar el proceso judicial en su contra, al asegurar que evita enfrentar las pruebas del caso, a las que, dijo, "les huye como el diablo a la cruz".

"Espero que en algún momento encuentre algo de valor para enfrentar las pruebas de este proceso, que es a lo que él les huye como el diablo a la cruz", expresó Camacho a su salida del Segundo Tribunal Colegiado, apoderado del juicio.

Camacho sostuvo que Rodríguez ha mentido durante todo el proceso y que este miércoles no fue la excepción.

Indicó que la defensa volvió a presentar incidentes que ya habían sido planteados y rechazados en la etapa intermedia, con el único objetivo,- según dijo, de dilatar el conocimiento del juicio.

"Es un derecho que la ley le consagra, pero viene al tribunal a mentir. La defensa habla de incidentes que son exactamente los mismos que fueron rechazados en la etapa intermedia. Los presentan aquí con un interés manifiesto de retardar el proceso", señaló.

Agregó que las defensas fueron obligadas a presentar sus incidentes en bloques y que luego solicitaron un aplazamiento para organizarse, lo que, a su juicio, evidencia que ni siquiera tenían listos dichos planteamientos.

"Parece que esos incidentes ni siquiera están preparados, ni se sabe cuál es su contenido para presentarlos ante el tribunal", afirmó.

Jean Alain acusa al MP de dilatar el proceso

El exprocurador Jean Alain Rodríguez rechazó los señalamientos del Ministerio Público y sostuvo que su defensa nunca ha dilatado el proceso, al asegurar que la presentación de incidentes es un momento procesal legítimo e importante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/whatsapp-image-2026-02-11-at-172438-588a2af5.jpeg El exprocurador Jean Alain Rodríguez. (DL/ARCHIVO)

"Siempre hemos estado presentes en todas las audiencias y nunca hemos dilatado. Lo que decimos no son palabras, son hechos", expresó.

Rodríguez afirmó que fue el Ministerio Público el que inició las dilaciones desde noviembre de 2020, cuando, según indicó, se le impuso un impedimento de salida ilegal.

Señaló, además, que la solicitud de medida de coerción fue depositada el 2 de julio de 2021 y que, desde el primer acto procesal, han transcurrido cinco años y siete meses.

Indicó que la acusación fue depositada en un disco duro y no en papel, y que dicho soporte contenía defectos que fueron reconocidos por un juez.

Aseguró también que varios tribunales han establecido que las dilaciones han sido responsabilidad del Estado, a través del Ministerio Público.

"Todos los jueces que han conocido nuestras audiencias han dicho que nosotros no hemos dilatado nunca. Peor aún, han dicho que ha sido el Ministerio Público el que ha dilatado", sostuvo.

"¿Cómo pueden decir que están listos si no entregaban las pruebas? Pasaba un año, pasaban dos años y no las entregaban", afirmó.

Sostuvo que la prolongación del proceso ha generado un gasto innecesario de recursos del Estado y reiteró que está dispuesto a enfrentar las acusaciones.

"Estamos aquí para demostrarle a los jueces y a la ciudadanía que los hechos que se nos imputan son falsos, manipulados o distorsionados", dijo.

Aplazamiento

Jean Alain Rodríguez, acusado de presuntamente estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, fue enviado a juicio de fondo el 28 de junio de 2024 por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, juicio que hasta la fecha no acaba de arrancar.

El tribunal aplazó el conocimiento del juicio para este lunes 16, a fin de que las defensas concluyan la presentación de sus incidentes. En la audiencia de este miércoles, cinco defensas iniciaron sus exposiciones.

El abogado Carlos Balcácer, representante legal de Rodríguez, informó que aún tienen 18 incidentes pendientes de presentar.