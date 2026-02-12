Abogados de administradores de Barra Payán destacan fallo que ordena su libertad

A los hermanos Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García, socios de Barra Payán, se les otorgó la libertad el pasado miércoles. ( HAROLYN GAVILÁN )

Los abogados de los hermanos Juan Ismael y Marcos Antonio Frías García, dos de los propietarios de la Barra Payán, valoraron la decisión de la jueza Fátima Veloz, de ordenarles la libertad y de solo imponerles presentación periódica ante el fiscal investigador.

Los representantes legales, Luis Arias García y Francisco Domínguez Abreu, dijeron que el fallo de la magistrada es "un paso firme para la recuperación del buen nombre" de sus clientes, quienes "han construido durante años con su trabajo y honrando el legado de sus padres".

Además de la presentación periódica, Veloz, como jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en función de Oficina Judicial de Atención Permanente, también dispuso que los Frías García no podrán salir del país sin la autorización de un juez.

Según explicó Luis Arias García, el tribunal reconoció el arraigo familiar, social y económico de los imputados, así como su disposición a comparecer ante la justicia cuantas veces sean requeridos.

Su colega, Francisco Domínguez Abreu, dijo que, aunque los querellantes se adhirieron a la solicitud del Ministerio Público de solo imponer garantía económica y presentación periódica, luego solicitaban prisión preventiva. La jueza no acogió la solicitud de garantía económica tampoco.

Arias García afirma que la magistrada dijo textualmente que Juan Ismael y Marcos Antonio Frías García "son socios o representantes de una compañía que se ha considerado marca país. Si los imputados no tienen arraigo en este país, muy pocas personas lo tienen".

Conflictos por inversiones

En un documento de prensa, Arias García indicó que el proceso surge de un conflicto de carácter patrimonial relacionado con inversiones en el negocio Barra Payán, y afirmó que "toda la documentación contable y societaria está siendo puesta a disposición de las autoridades para demostrar que no ha existido ningún tipo de irregularidades".

A su juicio, la decisión de mantener el caso en libertad "envía una señal de respeto a la presunción de inocencia y abre el espacio para que el debate se centre en las evidencias y no en el escándalo mediático".

Asimismo, el abogado reiteró que la familia Frías García continuará colaborando con el Ministerio Público, "como lo ha hecho durante 4 años" que llevan en conflicto con sus otros hermanos querellantes.

"Han solicitado la ejecución de todas las diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos, confiando en que al final del proceso quedará claro que nuestros representados han actuado de buena fe y siempre dentro del marco de la ley.

Imputados y querellantes

Además de Juan Ismael, de 66 años de edad, y Marcos Antonio Frías García, de 70, también está siendo señalado por los querellantes Dagoberto Cabrera Valdez, de 72, de un presunto desfalco de casi 40 millones de pesos en la Barra Payán. Los tres hombres tenían cinco días detenidos en el Palacio de Justicia.

Sus querellantes son Juan Abraham Frías Paulino, Juan Carlos Frías Beltrán, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Santiago Frías Paulino, hermanos de padre de los imputados y también socios de la empresa.