La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez llamó a estar atentos al juicio de fondo contra el exfuncionario acusado de corrupción porque los incidentes presentados en casi los dos años que lleva esa fase del caso y que han paralizado el proceso hasta por cuatro meses seguidos, no han sido tan contundentes como los que solicitarán a partir del lunes.

"Aquí se van a lanzar incidentes nunca oídos, nunca juzgados y nunca vistos en la República Dominicana", anunció Carlos Balcácer, abogado quien encabeza el equipo de juristas que representan al exprocurador.

Al responder preguntas de periodistas al salir de la audiencia del miércoles, Balcácer dijo que tiene programado hacer 18 peticiones decisivas, algunas, incluso a la Suprema Corte de Justicia, para invalidar la acusación del Ministerio Público contra su defendido y poder garantizar sus derechos.

"La comunidad jurídica va a ver por primera vez en su historia incidentes planteados de un carácter netamente jurídico y fundamental o sea, aquí se van a discutir incidentes que todavía no han llegado a la Suprema Corte de Justicia", sostuvo el combativo abogado.

Manuel Sierra, otro letrado que también anunció que tiene programado presentar 23 nuevos incidentes a favor de su cliente, Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público.

Paralización de hasta cuatro meses

Los incidentes, que son asuntos procesales solicitados por las partes sin que traten el tema principal del caso, también fueron muy comunes en el juicio preliminar a Jean Alain, que se extendió por casi dos años y en la que se recusó al juez Amauri Martínez que la conoció, pero este fue confirmado por la corte.

Precisamente, entre esas peticiones que más han afectado la causa en el actual juicio de fondo fue la recusación del primer tribunal apoderado por parte de la defensa de Jean Alain.

El tiempo que se tomó la corte y el reinicio del proceso en el actual tribunal que lo conoce, después de la impugnación a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keyla Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleyda Méndez Bautista, fue de cuatro meses.

La recusación contra el Cuarto Tribunal Colegiado, por supuesta parcialidad y prevaricación, se hizo a final de enero del 2025 y en marzo se apoderó al Segundo Tribunal Colegiado, el que fijó la primera audiencia para el 1 de mayo.

El 1 de mayo se aplazó para el 23 de junio porque el imputado Alfredo Alexander Solano no asistió por un "error" en la convocatoria.

También retrasó por 90 días consecutivos el caso, un recurso sometido por el imputado Juan Asael Martínez ante la SCJ, con el cual buscaba anular su envío a juicio de fondo por la corte de apelación.

El anuncio lo hizo en la fallida audiencia del 23 de junio y cuando su petición a la SCJ fue rechazada, al retornar al Segundo Tribunal Colegiado, un mes después, pidió plazo para organizar su defensa, por lo que la vista fue postergada para el 22 de septiembre.

Ayer la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar, dijo que tienen que revisar instancias incidentales de hasta "350 páginas", y que muchas de las peticiones son reiterativas por parte de los acusados.