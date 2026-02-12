Ministerio Público iniciará esta tarde réplicas a exministros acusados de corrupción

Los representantes del Ministerio Público tienen pautado comenzar en horas de la tarde de este viernes las réplicas a los argumentos emitidos por las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y demás acusados de defraudar al Estado con más de 41 mil millones de pesos.

En la mañana, los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, concluirán su defensa de las acusaciones que le hacen los fiscales de presuntamente liderar una presunta red que ejecutó pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública a contratistas y de extorsionar bancas de apuestas.

Con Guerrero concluyen todas las defensas, para que luego los fiscales comiencen a contestarles a cada uno de los acusados, quienes también tendrán derecho a réplicas.

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción, deberá decidir luego si dará tiempo para contrarréplicas, de lo que dependerá prever cuándo concluye el juicio preliminar a los 47 imputados, entre ellos personas físicas y jurídicas.

Piden declararla nula

Los exministros Administrativo, Peralta; de Hacienda, Guerrero, y de Obras Públicas, Castillo, solicitaron a la jueza declarar nula la acusación de corrupción contra ellos.

Los abogados de Peralta dijeron que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) no ha presentado pruebas de sus imputaciones, mientras que los de Castillo afirmaron que la investigación en su contra se sometió fuera de plazos. Mientras los representantes de Guerrero alegaron que, en su caso, se debe declarar la extinción de la acción penal por haberse agotado el tiempo límite de un proceso.

Castillo y Peralta atribuyeron también a un asunto político las imputaciones, en tanto que Guerrero afirmó que las supuestas irregularidades de las que se le señala son "materialmente imposibles".

Otros acusados son los exdirectores del CEA y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, respectivamente, así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón, y Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero. También los abogados Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández. Además están señalados en el expediente Princesa Alexandra Ortiz, Ramon David Hernández y Yahaira Brito, entre otros acusados.