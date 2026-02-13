Una condena máxima con sabor amargo: el caso de Nazario Mercedes y las víctimas sin justicia

Nazario Mercedes, condenado a 30 años por el feminicidio de cinco mujeres. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La historia criminal de la República Dominicana sumó un capítulo de horror en noviembre de 2024, cuando la detención en flagrante delito de Nazario Mercedes, de 65 años, en Villa Altagracia reveló no solo un feminicidio reciente, sino una estela de sangre que se extendió por casi tres décadas.

Mercedes, conocido por apodos como "Bolívar" o "Miguel el Maestro", confesó haber segado la vida de al menos cinco mujeres desde 1995, operando bajo un patrón de impunidad facilitado por el silencio, la negligencia institucional y el cambio constante de jurisdicciones.

El rastro del horror: 30 de impunidad

El arresto de Mercedes se produjo mientras intentaba sepultar el cadáver de su pareja, Yesica Figueroa (alias Gisell), en el patio de una vivienda en Villa Altagracia. Sin embargo, la confesión posterior del imputado desenterró fantasmas del pasado que las autoridades habían ignorado o fallado en procesar:

1995 (Yanet): Providencia Deyanira Castillo Santana fue, según los registros, su primera víctima en San Pedro de Macorís. Mercedes engañó a la familia diciendo que ella se había ido a Puerto Rico en yola. Su madre murió años después, desgastada por una búsqueda infructuosa.

2008 (Diana Carolina Lorenzo Medina): También en San Pedro de Macorís, Mercedes habría asesinado a esta joven de 19 años. Aunque el cuerpo fue hallado en estado de descomposición 32 días después, Mercedes logró evadir la justicia.

2014 (Rosa María Peralta): En Maimón, Mercedes atacó a Rosa María con un martillo y puñaladas, dejándola por muerta. Ella sobrevivió milagrosamente tras ser rescatada por terceros, pero la agresión no detuvo la carrera criminal del victimario.

2022 (Darmelin de los Santos Ramírez): En Rancho Arriba, San José de Ocoa, Mercedes estranguló y violó a Darmelin, de 23 años. Tras el crimen, dejó una nota pidiendo perdón antes de huir de la zona.

2023: Una nacional haitiana indocumentada fue asesinada en San Luis, Santo Domingo Este.

La condena máxima y el vacío legal

En febrero de 2026, el Tribunal Colegiado de San José de Ocoa dictó 30 años de prisión contra Mercedes por la muerte de Darmelin de los Santos Ramírez, tras ser hallado culpable de homicidio, agresión sexual y violencia de género. Aunque esta es la pena máxima permitida en el país, el sabor de la victoria judicial es amargo para las familias de las otras víctimas.

La amargura radica en la estructura del sistema penal dominicano. Según explicó el procurador fiscal Francis Valdés, cuando una persona comete múltiples crímenes en distintas jurisdicciones, las penas se cumplen de manera simultánea. Esto significa que, aunque sea condenado por los cinco asesinatos, Mercedes saldría en libertad tras cumplir el tiempo de la condena más alta (30 años), sin que los años de las otras sentencias se sumen de forma acumulativa.

Justicia tardía: ¿negligencia o astucia?

El caso de Nazario Mercedes pone en evidencia fallas sistémicas graves. A pesar de contar con al menos tres fichas previas en la Policía Nacional, el agresor nunca fue procesado con éxito por sus crímenes anteriores. Mercedes utilizaba un perfil de hombre "poco comunicativo" y "aislado", ocultando su rostro con gorras y lentes ante las cámaras de vigilancia.

Las familias denuncian que las autoridades fueron negligentes. En el caso de Diana Carolina en 2008, los allegados afirman que la policía "se burló" cuando intentaron reportar la desaparición, obligándoles a esperar 48 horas cruciales.

Por otro lado, la madre de Yesica Figueroa, Alejandrina Figueroa, expresó su temor de que Mercedes sea declarado demente y liberado, luego de que este alegara que "el diablo" le ordenaba matar.

Víctimas sin justicia plena

Para las familias de las víctimas de los años 90 y 2000, la captura de Mercedes representa un cierre parcial, pero no una reparación completa.

El Ministerio Público ha iniciado investigaciones para localizar el cadáver de Yanet, supuestamente enterrado en el patio de la casa materna de Mercedes en Quisqueya, donde ahora existe una construcción remodelada.