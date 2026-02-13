Presidente de la Suprema propone resolver más conflictos entre menores fuera de los tribunales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, en el encuentro Regional 2026, un espacio para el abordaje del Plan Justicia del Futuro 2034. ( JOLÍVER BRITO )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, consideró que la judicialización no puede seguir siendo la respuesta automática a los conflictos que involucran a niños, niñas y adolescentes, y propuso una revisión estructural de la jurisdicción especializada, al advertir ineficiencias en algunas cortes de apelación.

Durante el ciclo de encuentros regionales 2026 en el marco del plan Justicia del Futuro 2034, el titular del Poder Judicial sostuvo que "la judicialización no es la solución a los problemas de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana", y planteó la necesidad de desjudicializar procesos que actualmente llegan a tribunales sin que necesariamente deban resolverse por esa vía.

"´´Tenemos que tener una discusión importante en el marco de lo que está haciendo el Consejo Nacional de la Niñez, la discusión de la normativa'´´ " Henry Molina “

Indicó que la jurisdicción debe ser la "última ratio" en las disputas de carácter familiar o relacionados con menores de edad, y abogó por fortalecer la mediación como vía alterna.

Cortes con baja cantidad de casos

El presidente del órgano judicial también llamó a "repensar el funcionamiento de la jurisdicción de niños y niñas adolescentes", al señalar que existen cortes de apelación especializadas que reciben una carga mínima de expedientes.

"Tenemos ccortes de Apelación de Niños y Niñas Adolescentes que no reciben más de 10 casos al año y eso es ineficiente y eso hay que trabajarlo", expresó al enfatizar que se debe revisar el rol del juez en el siglo XXI, enfatizando que el Poder Judicial debe actuar en coherencia con el principio del interés superior de los menores.

Advirtió que no se permitirá que lineamientos internacionales que impliquen reducción de derechos de la niñez tengan cabida en el país, reafirmando el carácter garantista del modelo dominicano.

Las declaraciones fueron producidas tras un recorrido guiado por la Ciudad Judicial, en proceso de mudanza de toda la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes a la nueva Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, que comenzará a operar de manera integrada a partir del lunes.

Molina señaló que la instancia es la más moderna del país, aunque aclaró que es un proyecto en construcción y que trabaja en coordinación con otras instituciones del Estado para mejorar el entorno vial.

Servicios al usuario

La edificación cuenta con áreas de atención al usuario, espacios para realizar trámites digitales y salas para audiencias virtuales dirigidas a personas que no dispongan de condiciones tecnológicas en sus hogares. También resaltó los espacios de mediación, donde, según indicó, el ambiente ha permitido que familias logren acuerdos.

El presidente de la Suprema Corte informó que en los próximos días se abrirá el proceso de licitación para la empresa que gestionará el edificio, dada la dimensión de la infraestructura.

Anunció además que en abril se celebrará allí la Conferencia del Poder Judicial, donde se presentarán los planes nacionales en materia de infraestructura física y digital.