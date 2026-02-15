Ministerio de la Mujer realizará consulta nacional sobre acceso a la justicia

El anuncio fue hecho por la ministra Gloria Reyes durante un encuentro con gobernadoras provinciales. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer anunció este domingo la realización de la Gran Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres 2026, un proceso que se llevará a cabo del 16 al 25 de febrero en todo el territorio de la República Dominicana, con el objetivo de identificar barreras y oportunidades en el acceso a la justicia para las mujeres.

El anuncio fue hecho por la ministra Gloria Reyes durante un encuentro con gobernadoras provinciales, en el marco de los preparativos para la participación del país en la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 2026), que se celebrará en marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Según explicó en una nota de prensa, la consulta tendrá un carácter participativo y multinivel, e incluirá consultas provinciales, una modalidad virtual y un encuentro nacional de cierre. Los aportes recogidos servirán como insumo para la posición oficial que presentará la República Dominicana ante la CSW 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-15-at-84832-pm1-e6dc6e28.jpeg Gloria Reyes, ministra de la Mujer. (FUENTE EXTERNA)

Reyes indicó que el proceso permitirá escuchar directamente a las mujeres, identificar barreras geográficas, culturales y estructurales que limitan su acceso a la justicia, y generar consensos sobre prioridades de reforma y fortalecimiento institucional.

Durante el encuentro también se destacó el rol de las gobernadoras como enlace entre el Poder Ejecutivo y las realidades territoriales, dada su cercanía con los servicios de justicia y protección en las provincias.

La actividad contó con el respaldo del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), así como de la Embajada del Reino Unido en la República Dominicana.

El Ministerio de la Mujer informó que los resultados de la consulta contribuirán a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres y a promover sistemas de justicia más accesibles e inclusivos.