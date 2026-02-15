Camacho dice que "habrá más acuerdos" cuando convengan más que un juicio

Imagen de archivo del titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho. ( DIARIO LIBRE )

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo este domingo que continuarán con la política de los acuerdos con imputados cuando estos sean "mejor que ir a juicio".

En un post que publicó en su cuenta X, antiguo Twitter, Camacho afirma que las conciliaciones en los procesos judiciales de República Dominicana son "una necesidad" porque sin ellos el sistema adversarial no sería viable.

El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Oficina Nacional de Defensa Pública han defendido las soluciones alternas que contempla el Código Procesal Penal desde el 2002, los cuales, según afirman, no son muy comunes en el país pese a estar contemplados en las legislaciones por la cultura litigiosa del dominicano.

Han sostenido que un aumento de los acuerdos descongestionaría los tribunales.

Establecer una cultura de acuerdos en RD, es una necesidad: un sistema adversarial no es viable sin acuerdos y no se puede perseguir el Crimen Organizado de forma efectiva sin ellos. Ahora bien, habrá más acuerdos cuando acordar sea mejor que ir a juicio o mantenerse litigando. — Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) February 15, 2026

Casos de corrupción los dieron a conocer

Las conciliaciones en los casos de corrupción sometidos en los últimos cinco años dieron a conocer esas soluciones alternas, en donde decenas de acusados han negociado con el Ministerio Público a cambio de penas benignas y la devolución de miles de millones de pesos.

Uno de esos acuerdos fue al que llegó Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien devolvió al Estado más de 3 mil millones de pesos en bienes y en efectivo y se le otorgó un criterio de oportunidad. Era suplidor de las EDE.

El criterio de oportunidad arribado por Montilla Sierra con el Ministerio Público implicó, según los documentos, "testificar" contra los demás vinculados en una estafa a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (las EDE) y que incluye, alegadamente, a importantes exfuncionarios peledeístas.

Cuando se anunció la estafa en una querella presentada en el 2021, se mencionó que ascendía a más de 20 mil millones de pesos, y de la cual la Procuraduría General de la República no se ha vuelto a referir.